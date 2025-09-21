Укр Рус
24 Канал Новини України Російські війська хочуть закріпитися на Дніпропетровщині, – речник ОСУВ "Дніпро"
21 вересня, 13:37
3

Російські війська хочуть закріпитися на Дніпропетровщині, – речник ОСУВ "Дніпро"

Поліна Буянова
Основні тези
  • Російські війська намагаються закріпитися на території Дніпропетровської області, переважно через кордон із Донецькою областю.
  • Ситуація ускладнюється для росіян через відкритість місцевості.

У Дніпропетровській області російські атаки відбуваються доволі часто, переважно – через кордон із Донецькою областю. Наразі окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Дніпропетровщина та Донеччина: розвідка Британії пояснила плани окупантів 

Що зараз відбувається на Дніпропетровщині?

У Віктора Трегубова запитали, що означає так звана "сіра зона" на території Дніпропетровської області.

Тут є нюанси, які б я не хотів коментувати, але якщо в цілому, то сіра зона являє собою місцевість відносно відкриту через яку росіяни намагаються кожного дня пролізти безпосередньо на українську територію, 
– пояснив військовий.

За його словами, проблема для ворога полягає в тому, що Дніпропетровська область є доволі відкритою, тому просуватися там росіянам складніше, ніж у районах із більшою кількістю лісосмуг.

Речник ОСУВ "Дніпро" зауважив, що користуватися перевагами цієї ситуації росіянам залишилося недовго, адже скоро листя з дерев опаде.

В цілому в Дніпропетровській області атаки досить такі часті, атаки здебільшого відбуваються через кордон Донецької області, але є й спроби закріплення різної успішності. Інша справа наскільки на довго будуть ці спроби закріплення, але тут ми не будемо нічого оповідати й анонсувати. Подивимося, як воно саме буде, 
– підсумував Віктор Трегубов.

На фронті тривають бої: останні новини

  • Російські військові продовжують штурми на різних ділянках фронту. 21 вересня стало відомо, що ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки.
     

  • Військовий оглядач Денис Попович у коментарі 24 Каналу розповів, що Сили оборони продовжують контрнаступати біля Покровська. Вони створили 3 кільця оточення російських військ на Добропільському виступі.
     

  • Протягом доби 20 вересня на фронті в Україні відбулося 151 бойове зіткнення, найбільше біля Покровська – там зафіксували 52 атаки.