Владимир Зеленский 16 сентября дал интервью для издания Sky News. В нем президент рассказал о ситуации на фронте.

В частности, он прокомментировал российские наступления, что провалились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Зеленского.

Что происходит на фронте?

Говоря о фронте, Зеленский отметил, что Украина очень вовремя сработала и полностью сорвала две наступательные операции.

И третья... Я думаю, если честно, день – два и мы поймем, что они (россияне – 24 Канал) понесли большие потери и у них ничего не получилось. Но мне нужно еще одни – двое суток, чтобы об этом сказать публично,

– сказал президент.

Он сообщил, что украинская армия на одном из направлений ведет "важные действия".

И Россия готовится к еще двум наступательным операциям осенью.

В то же время, по мнению Зеленского, у россиян все хуже пошло, чем они ожидали.

"Я бы так сказал, у них все гораздо хуже, чем они Путину докладывали. Путин об этом не знает, думаю, не осознает. Но, безусловно, есть же графики, доклада. В какой-то момент он все это увидит", – добавил президент.

Интервью Зеленского: смотрите видео

Ситуация на фронте: последние новости