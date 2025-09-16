Володимир Зеленський 16 вересня дав інтерв'ю для видання Sky News. У ньому президент розповів про ситуацію на фронті.

Зокрема, він прокоментував російські наступи, що провалилися. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президент Зеленського.

Що відбувається на фронті?

Говорячи про фронт, Зеленський зауважив, що Україна дуже вчасно спрацювала і повністю зірвала дві наступальні операції.

І третя… Я думаю, якщо чесно, день – два і ми зрозуміємо, що вони (росіяни – 24 Канал) понесли великі втрати і у них нічого не вийшло. Але мені потрібно ще одну – дві доби, щоби про це сказати публічно,

– сказав президент.

Він повідомив, що українська армія на одному із напрямків веде "важливі дії".

Та Росія готується до ще двох наступальних операцій восени.

Водночас, на думку Зеленського, у росіян усе гірше пішло, ніж вони очікували.

"Я б так сказав, у них все набагато гірше, ніж вони Путіну доповідали. Путін про це не знає, думаю, не усвідомлює. Але ж, безумовно, є ж графіки, доповіді. В якийсь момент він все це побачить", – додав президент.

Інтерв'ю Зеленського: дивіться відео

Ситуація на фронті: останні новини