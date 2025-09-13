Владимир Зеленский опроверг заявления пропагандистов о том, что Россия якобы продвигается по Востоку Украины. По его словам, оккупанты гораздо лучше в дезинформации, чем на фронте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Что Зеленский говорит о наступлении оккупантов?

Президент Украины подчеркнул, что слышал от многих информацию, что оккупанты якобы продвигаются по Востоку. По его словам, россияне гораздо лучше в дезинформации, чем на поле боя.

То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, – ложь. Им не удастся это сделать за годы,

– говорит Зеленский.

Он объяснил, что самая сильная группировка российских захватчиков на Востоке Украины, однако они в очень сложных условиях. Преимущество оккупантов в том, что их больше, чем украинцев.

"Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя", – отметил украинский лидер.

Последние новости о российском наступлении: что известно?