Росіяни не зможуть захопити Схід України за три роки, – Зеленський про ворожий наступ
- Володимир Зеленський заявив, що росіяни не можуть окупувати Схід України за три роки, незважаючи на дезінформацію про їхній наступ.
- Президент зазначив, що російські війська чисельніші, але перебувають у складних умовах, і закликав до тісної співпраці з розвідками партнерів.
Володимир Зеленський спростував заяви пропагандистів про те, що Росія нібито просувається Сходом України. За його словами, окупанти набагато кращі в дезінформації, ніж на фронті.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Дивіться також Росія іде на Сіверськ, ЗСУ просуваються під Добропіллям: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що Зеленський каже про наступ окупантів?
Президент України підкреслив, що чув від багатьох інформацію, що окупанти нібито просуваються Сходом. За його словами, росіяни набагато краще в дезінформації, ніж на полі бою.
Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки,
– каже Зеленський.
Він пояснив, що найсильніше угрупування російських загарбників на Сході України, проте вони в дуже складних умовах. Перевага окупантів у тому, що їх більше, ніж українців.
"Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", – зазначив український лідер.
Останні новини про російський наступ: що відомо?
До слова, аналітики DeepState заявили, що росіяни могли зайти у Куп'янськ, проте керівник Куп'янської МВА Андрій Канашевич спростував інформацію. "Військові постійно повідомляють мені, що дають гідну відсіч. Ворог щодня кидає все більше сил, щоб здійснити свою мрію – захопити Куп'янськ", – зазначив Канашевич.
Речник ОСУВ "Дніпро зазначив, що найскладнішим напрямком останніх місяців залишається – Покровський, де ворог почав підсилювати тиск. "Росіяни встановили антирекорд на Покровському напрямку, тому що впродовж дня здійснили атаки за 19 напрямками. Раніше їх було 16, 13 і навіть менше", – наголосив Бєльський.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російська армія просунулася на Лиманському та Великомихайлівському напрямках, але не досягла успіху на інших ділянках фронту. Водночас ЗСУ звільнили Філію на Новопавлівському напрямку, відновивши позиції на цій ділянці.