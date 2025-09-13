Володимир Зеленський спростував заяви пропагандистів про те, що Росія нібито просувається Сходом України. За його словами, окупанти набагато кращі в дезінформації, ніж на фронті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Що Зеленський каже про наступ окупантів?

Президент України підкреслив, що чув від багатьох інформацію, що окупанти нібито просуваються Сходом. За його словами, росіяни набагато краще в дезінформації, ніж на полі бою.

Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки,

– каже Зеленський.

Він пояснив, що найсильніше угрупування російських загарбників на Сході України, проте вони в дуже складних умовах. Перевага окупантів у тому, що їх більше, ніж українців.

"Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", – зазначив український лідер.

Останні новини про російський наступ: що відомо?