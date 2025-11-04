Россияне активизировались на новых направлениях, – OSINT-аналитик предположил замысел врага зимой
- Россияне накапливают силы на фронте, продвигаясь вглубь Днепропетровской области и активизируя действия на новых направлениях в Донецкой области.
- Враг наладил систему ротаций, что позволяет заменять подразделения, которые потеряли боеспособность, на новые.
Россияне накапливают силы и средства на фронте, ставя перед собой максималистские задачи. Наступление холодов не помешает врагу продолжать штурмы на новых направлениях.
Такое мнение 24 Каналу высказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что под угрозой оказалась целая область на Востоке. Наибольшее преимущество врага – количество солдат.
Каким может быть замысел врага зимой?
По словам OSINT-аналитика, ранее приоритетным направлением для россиян был Покровский. Из-за этого относительно спокойной ситуация была на других отрезках.
Теперь же враг продвигается вглубь Днепропетровской области в сторону Новопавловки, Покровского и Васильковки. Кроме того, россияне давят в агломерации Покровск – Мирноград, наступают к Шахматному, Константиновки и Лиману (на трассу Изюм – Славянск).
То есть россияне активизировались на новых направлениях, почти на всех в Донецкой области. К сожалению, они наладили систему ротаций, которая позволяет выводить подразделения, которые потеряли боеспособность. Они заменяют их на новые,
– подчеркнул он.
Заметьте! В издании The Independent сообщили, что враг имеет целью захватить весь Донбасс. Сначала враг имеет целью оккупировать Покровск и Константиновку, впоследствии – Краматорск и Славянск.
Кононученко добавил, что сейчас оккупанты имеют и новые методы штурмов без техники – они ездят на мотоциклах и самокатах, не обращая внимания на масштабы потерь.
Наступление россиян в Донецкой области: смотрите на карте
Какие города Донецкой области под угрозой: детали
- В городе Покровск продолжаются ожесточенные бои – вражеские ДРГ просачиваются в украинские порядки и логистику. Более 50% города находится под контролем оккупантов.
- Начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Ростислав Ящишин сообщил об угрозе и для Лимана. Город является важным транспортным узлом.
- Также известно о вражеском продвижении вблизи села Казацкое Покровского района, которое расположено возле Мирнограда.