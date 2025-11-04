Такое мнение 24 Каналу высказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что под угрозой оказалась целая область на Востоке. Наибольшее преимущество врага – количество солдат.

Каким может быть замысел врага зимой?

По словам OSINT-аналитика, ранее приоритетным направлением для россиян был Покровский. Из-за этого относительно спокойной ситуация была на других отрезках.

Теперь же враг продвигается вглубь Днепропетровской области в сторону Новопавловки, Покровского и Васильковки. Кроме того, россияне давят в агломерации Покровск – Мирноград, наступают к Шахматному, Константиновки и Лиману (на трассу Изюм – Славянск).

То есть россияне активизировались на новых направлениях, почти на всех в Донецкой области. К сожалению, они наладили систему ротаций, которая позволяет выводить подразделения, которые потеряли боеспособность. Они заменяют их на новые,

– подчеркнул он.

Заметьте! В издании The Independent сообщили, что враг имеет целью захватить весь Донбасс. Сначала враг имеет целью оккупировать Покровск и Константиновку, впоследствии – Краматорск и Славянск.

Кононученко добавил, что сейчас оккупанты имеют и новые методы штурмов без техники – они ездят на мотоциклах и самокатах, не обращая внимания на масштабы потерь.

Наступление россиян в Донецкой области: смотрите на карте

Какие города Донецкой области под угрозой: детали