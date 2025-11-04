Начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Ростислав Ящишин рассказал 24 каналу, что Лиманское направление является примерно таким же горячим, как и Покровский. Враг использует подобное количество ресурсов для захвата города Лиман

Почему россияне стремятся оккупировать Лиман?

Ростислав Ящишин отметил, что для противника Лиман является очень важным транспортным узлом. Кроме того, это большой город со многими укреплениями.

Важно понимать, что он чрезвычайно нужен россиянам. И нам, Силам обороны, необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот город,

– отметил он.

Оккупанты для штурма используют огромное количество пехоты. Старший лейтенант подчеркнул, что за октябрь 2025 года его бригада уничтожила примерно тысячу россиян. Это значительное достижение.

Что происходит возле Лимана: смотрите на карте

Однако россияне не останавливаются и дальше пытаются штурмовать украинские позиции на Лиманском направлении, используя различные виды беспилотников.

По словам Ящишина, это свидетельствует о том, что враг поставил цель захватить город Лиман. Однако Силы обороны делают все возможное для того, чтобы не допустить этого.

Какова ситуация на Донецком направлении?