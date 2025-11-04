Росіяни активізувались на нових напрямках, – OSINT-аналітик припустив задум ворога взимку

Росіяни накопичують сили та засоби на фронті, ставлячи перед собою максималістські завдання. Настання холодів не завадить ворогу продовжувати штурми на нових напрямках.

Таку думку 24 Каналу висловив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що під загрозою опинилась ціла область на Сході. Найбільша перевага ворога – кількість солдатів.

Дивіться також Долітають в тил: авіаексперт сказав, що заважає Україні збивати КАБи

Яким може бути задум ворога взимку?

За словами OSINT-аналітика, раніше пріоритетним напрямком для росіян був Покровський. Через це відносно спокійною ситуація була на інших відтинках.

Тепер ж ворог просувається вглиб Дніпропетровської області в сторону Новопавлівки, Покровського та Васильківки. Крім того, росіяни тиснуть в агломерації Покровськ – Мирноград, наступають до Шахового, Костянтинівки та Лиману (на трасу Ізюм – Слов'янськ).

Тобто росіяни активізувались на нових напрямках, майже на всіх у Донецькій області. На жаль, вони налагодили систему ротацій, яка дозволяє виводити підрозділи, які втратили боєздатність. Вони заміняють їх на нові,

– наголосив він.

Зауважте! У виданні The Independent повідомили, що ворог має на меті захопити весь Донбас. Спершу ворог має на меті окупувати Покровськ та Костянтинівку, згодом – Краматорськ та Слов'янськ.

Кононученко додав, що зараз окупанти мають й нові методи штурмів без техніки – вони їздять на мотоциклах та самокатах, не звертаючи уваги на масштаби втрат.

Наступ росіян на Донеччині: дивіться на карті

Які міста Донеччини під загрозою: деталі