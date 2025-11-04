Росіяни активізувались на нових напрямках, – OSINT-аналітик припустив задум ворога взимку
- Росіяни накопичують сили на фронті, просуваючись вглиб Дніпропетровської області та активізуючи дії на нових напрямках у Донецькій області.
- Ворог налагодив систему ротацій, що дозволяє замінювати підрозділи, які втратили боєздатність, на нові.
Росіяни накопичують сили та засоби на фронті, ставлячи перед собою максималістські завдання. Настання холодів не завадить ворогу продовжувати штурми на нових напрямках.
Таку думку 24 Каналу висловив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що під загрозою опинилась ціла область на Сході. Найбільша перевага ворога – кількість солдатів.
Яким може бути задум ворога взимку?
За словами OSINT-аналітика, раніше пріоритетним напрямком для росіян був Покровський. Через це відносно спокійною ситуація була на інших відтинках.
Тепер ж ворог просувається вглиб Дніпропетровської області в сторону Новопавлівки, Покровського та Васильківки. Крім того, росіяни тиснуть в агломерації Покровськ – Мирноград, наступають до Шахового, Костянтинівки та Лиману (на трасу Ізюм – Слов'янськ).
Тобто росіяни активізувались на нових напрямках, майже на всіх у Донецькій області. На жаль, вони налагодили систему ротацій, яка дозволяє виводити підрозділи, які втратили боєздатність. Вони заміняють їх на нові,
– наголосив він.
Зауважте! У виданні The Independent повідомили, що ворог має на меті захопити весь Донбас. Спершу ворог має на меті окупувати Покровськ та Костянтинівку, згодом – Краматорськ та Слов'янськ.
Кононученко додав, що зараз окупанти мають й нові методи штурмів без техніки – вони їздять на мотоциклах та самокатах, не звертаючи уваги на масштаби втрат.
Наступ росіян на Донеччині: дивіться на карті
Які міста Донеччини під загрозою: деталі
- У місті Покровськ тривають запеклі бої – ворожі ДРГ просочуються в українські порядки й логістику. Понад 50% міста перебуває під контролем окупантів.
- Начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Ростислав Ящишин повідомив про загрозу і для Лиману. Місто є важливим транспортним вузлом.
- Також відомо про вороже просування поблизу села Козацьке Покровського району, яке розташовано біля Мирнограда.