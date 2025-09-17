Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия отказалась от наступления на Сумском направлении. По словам президента, враг перебросил силы на другое направление.

Об этом Зеленский заявил во время совместной с Президентом Европарламента Робертой Мецолой встречи с представителями медиа, сообщает 24 Канал.

Что сейчас происходит на Сумщине?

Владимир Зеленский рассказал, что в целом российские войска пытались наступать на четырех направлениях: Сумском, Запорожском, Новопавловском и Покровском.

По словам президента, Сумская операция россиян провалилась, а враг понес большие потери – прежде всего среди личного состава.

Они (россияне, – 24 Канал) на сегодня отказались от этого направления и перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще большие потери. Какое другое? Мы скажем в течение, я думаю, двух ближайших суток,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что теперь, вследствие потерь, у врага не будет хватать сил на другие крупные операции на фронте.

Ранее украинские военные неоднократно сообщали, что россияне стягивают все свои силы к Покровску в Донецкой области, где разворачиваются одни из самых ожесточенных боев.

В частности, офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" в эфире 24 канала рассказал, что сейчас враг осуществляет подвоз и ротацию к определенным местам. После этого российская пехота движется пешком и проводит штурмы.

Наступление россиян на Сумщину провалилось: последние новости