Россияне отказались от наступления на Сумском направлении, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что российская армия отказалась от наступления на Сумском направлении из-за больших потерь.
- Сейчас российские войска сосредоточили усилия на других направлениях, в частности в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои.
Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия отказалась от наступления на Сумском направлении. По словам президента, враг перебросил силы на другое направление.
Об этом Зеленский заявил во время совместной с Президентом Европарламента Робертой Мецолой встречи с представителями медиа, сообщает 24 Канал.
Что сейчас происходит на Сумщине?
Владимир Зеленский рассказал, что в целом российские войска пытались наступать на четырех направлениях: Сумском, Запорожском, Новопавловском и Покровском.
По словам президента, Сумская операция россиян провалилась, а враг понес большие потери – прежде всего среди личного состава.
Они (россияне, – 24 Канал) на сегодня отказались от этого направления и перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще большие потери. Какое другое? Мы скажем в течение, я думаю, двух ближайших суток,
– отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что теперь, вследствие потерь, у врага не будет хватать сил на другие крупные операции на фронте.
Ранее украинские военные неоднократно сообщали, что россияне стягивают все свои силы к Покровску в Донецкой области, где разворачиваются одни из самых ожесточенных боев.
В частности, офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" в эфире 24 канала рассказал, что сейчас враг осуществляет подвоз и ротацию к определенным местам. После этого российская пехота движется пешком и проводит штурмы.
Наступление россиян на Сумщину провалилось: последние новости
14 сентября аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники отбросили оккупантов на несколько километров от населенных пунктов Новоконстантиновка и Константиновка Сумской области. Вблизи последнего уже есть большая часть освобожденной территории, противодействие врагу не останавливается.
В то же время российские войска продолжают обстрелы Сумщины. 17 сентября город Конотоп атаковали по меньшей мере 5 вражеских дронов. В частности, россияне ударили по объекту инфраструктуры, который до этого уже был разрушен в результате вражеских обстрелов.