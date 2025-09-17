Росіяни відмовилися від наступу на Сумському напрямку, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що російська армія відмовилася від наступу на Сумському напрямку через великі втрати.
- Наразі російські війська зосередили зусилля на інших напрямках, зокрема в Покровську, де тривають запеклі бої.
Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія відмовилася від наступу на Сумському напрямку. За словами президента, ворог перекинув сили на інший напрямок.
Про це Зеленський заявив під час спільної з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа, повідомляє 24 Канал.
Що зараз відбувається на Сумщині?
Володимир Зеленський розповів, що загалом російські війська намагалися наступати на чотирьох напрямках: Сумському, Запорізькому, Новопавлівському та Покровському.
За словами президента, Сумська операція росіян провалилася, а ворог зазнав великих втрат – передусім серед особового складу.
Вони (росіяни, – 24 Канал) на сьогодні відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби й особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони зазнали ще більших втрат. Який інший? Ми скажемо впродовж, я думаю, двох найближчих діб,
– зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що тепер, внаслідок втрат, у ворога не вистачатиме сил на інші великі операції на фронті.
Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що росіяни стягують усі свої сили до Покровська на Донеччині, де розгортаються одні з найзапекліших боїв.
Зокрема, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" в етері 24 Каналу розповів, що наразі ворог здійснює підвіз і ротацію до визначених місць. Після цього російська піхота рухається пішки й проводить штурми.
Наступ росіян на Сумщину провалився: останні новини
14 вересня аналітики DeepState повідомили, що українські захисники відкинули окупантів на кілька кілометрів від населених пунктів Новокостянтинівка та Костянтинівка Сумської області. Поблизу останнього вже є велика частина звільненої території, протидія ворогові не зупиняється.
Водночас російські війська продовжують обстріли Сумщини. 17 вересня місто Конотоп атакували щонайменше 5 ворожих дронів. Зокрема, росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури, який до цього вже був зруйнований внаслідок ворожих обстрілів.