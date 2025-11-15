Вдова первой жертвы Чернобыля: СМИ назвали имя седьмой погибшей в результате обстрела Киева
- Седьмой жертвой обстрела Киева 14 ноября стала Наталья Ходемчук, вдова первой жертвы Чернобыльской аварии.
- Ее дом на Троещине был в эпицентре удара.
Очередной российский массированный удар 14 ноября унес жизни семи человек. От полученных травм в больнице скончалась вдова первой жертвы Чернобыльской аварии.
О трагическом известии информирует 24 Канал со ссылкой на ТСН.
К теме Поисково-спасательные работы в Киеве завершены: количество жертв атаки возросло
Кем была погибшая в результате российского удара по Киеву?
По данным журналистов, седьмой жертвой вражеской атаки на Киев стала Наталья Ходемчук – вдова Валерия Ходемчука, первого погибшего в результате Чернобыльской аварии.
Ее квартира на верхнем, седьмом, этаже жилого дома в районе Троещины оказалось в центре взрыва вражеского беспилотника.
Женщину срочно госпитализировали с ожогами, охватившими 45% поверхности тела.
Заместитель директора по медицинским вопросам КНП "Медицинский центр Киева" Татьяна Бондаренко рассказала, что состояние пострадавшей ухудшили сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет II типа, а также ишемия и гипертония сердца.
Какие последствия обстрела Киева 14 ноября?
Ночью 14 ноября российские силы осуществили масштабный комбинированный удар по Киеву и области, выпустив 19 ракет и 430 БПЛА. Под обстрел попали энергетические объекты и многоквартирные дома столицы.
Утром 15 ноября спасатели ГСЧС окончательно завершили поисково-спасательные операции в Деснянском районе столицы. В разрушенной 9-этажке погибло семь жителей, еще пятеро, включая одного ребенка, получили ранения. Удалось эвакуировать 17 человек.
Среди погибших также воспитательница детсада Светлана Ващенко, которая работала в лицее "Доминанта" и полностью отдавалась работе.