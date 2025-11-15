О трагическом известии информирует 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Кем была погибшая в результате российского удара по Киеву?

По данным журналистов, седьмой жертвой вражеской атаки на Киев стала Наталья Ходемчук – вдова Валерия Ходемчука, первого погибшего в результате Чернобыльской аварии.

Ее квартира на верхнем, седьмом, этаже жилого дома в районе Троещины оказалось в центре взрыва вражеского беспилотника.

Женщину срочно госпитализировали с ожогами, охватившими 45% поверхности тела.

Заместитель директора по медицинским вопросам КНП "Медицинский центр Киева" Татьяна Бондаренко рассказала, что состояние пострадавшей ухудшили сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет II типа, а также ишемия и гипертония сердца.

