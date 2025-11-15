Про трагічну звістку інформує 24 Канал із посиланням на ТСН.
До теми Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені: кількість жертв атаки зросла
Ким була загибла внаслідок російського удару по Києву?
За даними журналістів, сьомою жертвою ворожої атаки на Київ стала Наталія Ходемчук – вдова Валерія Ходемчука, першого загиблого внаслідок Чорнобильської аварії.
Її помешкання на верхньому, сьомому, поверсі житлового будинку в районі Троєщини опинилося в центрі вибуху ворожого безпілотника.
Жінку терміново госпіталізували з опіками, що охопили 45% поверхні тіла.
Заступниця директора з медичних питань КНП "Медичний центр Києва" Тетяна Бондаренко розповіла, що стан постраждалої погіршили супутні захворювання, зокрема цукровий діабет II типу, а також ішемія та гіпертонія серця.
Які наслідки обстрілу Києва 14 листопада?
Уночі 14 листопада російські сили здійснили масштабний комбінований удар по Києву та області, випустивши 19 ракет і 430 БпЛА. Під обстріл потрапили енергетичні об'єкти та багатоквартирні будинки столиці.
Ранком 15 листопада рятувальники ДСНС остаточно завершили пошуково-рятувальні операції в Деснянському районі столиці. У зруйнованій 9-поверхівці загинуло семеро мешканців, ще п'ятеро, включно з однією дитиною, дістали поранення. Вдалося евакуювати 17 осіб.
Серед загиблих також вихователька дитсадка Світлана Ващенко, яка працювала в ліцеї "Домінанта" й повністю віддавалася роботі.