Вдова першої жертви Чорнобиля: ЗМІ назвали ім'я 7-ї загиблої внаслідок обстрілу Києва

Черговий російський масований удар 14 листопада забрав життя семи людей. Від отриманих травм у лікарні померла вдова першої жертви Чорнобильської аварії.

Про трагічну звістку інформує 24 Канал із посиланням на ТСН.

До теми Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені: кількість жертв атаки зросла

Ким була загибла внаслідок російського удару по Києву?

За даними журналістів, сьомою жертвою ворожої атаки на Київ стала Наталія Ходемчук – вдова Валерія Ходемчука, першого загиблого внаслідок Чорнобильської аварії.

Її помешкання на верхньому, сьомому, поверсі житлового будинку в районі Троєщини опинилося в центрі вибуху ворожого безпілотника.

Жінку терміново госпіталізували з опіками, що охопили 45% поверхні тіла.

Заступниця директора з медичних питань КНП "Медичний центр Києва" Тетяна Бондаренко розповіла, що стан постраждалої погіршили супутні захворювання, зокрема цукровий діабет II типу, а також ішемія та гіпертонія серця.

Які наслідки обстрілу Києва 14 листопада?