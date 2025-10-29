В Defence Express ответили, реально ли сбивать КАБы средствами, которые обещает НАТО
- На хакатоне НАТО победили решения с использованием дронов с искусственным интеллектом для борьбы с российскими КАБами.
- От идеи до серийного производства новых разработок может пройти значительное время, а Украина уже сталкивается с более сложными КАБами с УМПК.
НАТО провело хакатон для поиска решений против российских КАБов, где победили концепты с использованием дронов с искусственным интеллектом от французской и немецкой компаний. К тому же от идеи до серийного производства требуется время.
Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал в эфире 24 Канала, что победные решения касаются обычных КАБов, тогда как Украина уже противодействует более сложным КАБам с УМПК.
Запустят ли в серию разработки НАТО для борьбы с КАБами?
Французская компания предложила концепт обнаружения угрозы, а немецкая компания Tytan – кинетическое уничтожение управляемых бомб с помощью зенитного дрона.
Эксперт отметил, что решение от НАТО пока не доказали свою эффективность в боевых условиях, а их массовое производство и применение потребует длительного времени.
Обратите внимание! КАБы – это модернизированные авиабомбы, оборудованы модулем управления и навигации, которые Россия массово применяет с марта 2023 года.
Сейчас украинские военные используют подавление спутниковой навигации против КАБов с УМПК.
Если враг сбрасывает их, например, по наблюдательному пункту или посадке, то средствами РЭП можно отклонить управляемую бомбу на 50 – 200 метров.
"Но когда КАБы пускают по городу, то как его не отклоняй, он все равно куда-то попадет. Поэтому такой вариант не работает при поражении гражданского населения, что и делают россияне", – отметил Катков.
Как Украина противодействует российским КАБам?
- Управляемые авиабомбы можно сбивать зенитными ракетами, но таких ракет производят значительно меньше, чем самих бомб.
- Союзники могут предоставить Украине технику для борьбы с российскими авиабомбами. Эффективной стратегией является уничтожение носителей КАБов и удары по аэродромам и заводам, где проводят их модернизацию.
- Украина может сбивать управляемые авиабомбы с реактивными двигателями с помощью средств ПВО. Россия усовершенствовала свои бомбы, но вместе с западными партнерами Украина усиливает оборонные технологии.