У Defence Express відповіли, чи реально збивати КАБи засобами, які обіцяє НАТО

НАТО провела хакатон для пошуку рішень проти російських КАБів, де перемогли концепти з використанням дронів зі штучним інтелектом від французької та німецької компаній. До того ж від ідеї до виробництва потрібен час.

Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів в ефірі 24 Каналу, що переможні рішення стосуються звичайних КАБів, тоді як Україна вже протидіє складнішим КАБам з УМПК.

Чи запустять у серію розробки НАТО для боротьби з КАБами?

Французька компанія запропонувала концепт виявлення загрози, а німецька компанія Tytan – кінетичне знищення керованих бомб за допомогою зенітного дрона.

Експерт наголосив, що рішення від НАТО поки що не довели свою ефективність у бойових умовах, а їх масове виробництво та застосування потребуватиме тривалого часу.

Зверніть увагу! КАБи – це модернізовані авіабомби, обладнані модулем керування та навігації, які Росія масово застосовує з березня 2023 року.

Наразі українські військові використовують подавлення супутникової навігації проти КАБів з УМПК.

Якщо ворог скидає їх, наприклад, по спостережному пункту чи посадці, то засобами РЕП можна відхилити керовану бомбу на 50 – 200 метрів.

"Але коли КАБи пускають по місту, то як його не відхиляй, він все одно кудись потрапить. Тому такий варіант не працює при ураженні цивільного населення, що й роблять росіяни", – зазначив Катков.

Як Україна протидіє російським КАБам?