Инженеры убеждали, что харьковский великан выстоит и в шторм. В облгосадминистрации добавили, что флагшток самый безопасный в Украине.

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"Я считаю, что он самый безопасный и самый высокий в Украине", – отметил директор департамента Харьковской ОГА Сергей Магдисюк.

Самый большой в Европе

Новый Харьковский флагшток претендует на рекорд. Сейчас продолжаются последние измерения и сравнения. Флагшток может попасть в Книгу рекордов не только как самый высокий в Украине, но и в Европе.

Мирового рекорда не достигли.

Справка. Самый высокий флагшток расположен в Саудовской Аравии. Тамошняя стела высотой 170 метров.

"Самый большой в Европе флагшток расположен в столице Финляндии Хельсинки. Его высота – 100 метров. Наш - 102 метра. Мы можем замахнуться на рекорд крупнейшего символа государственности в Европе", – сказал Магдисюк.

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