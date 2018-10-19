Вопрос о предоставлении Томоса об автокефалии УППЦ возбудил не только Московский экзархат, ощутивший всю патовость своего положения, но и националистов в странах-соседях Украины.

В данном случае говорю о для кого-то неожиданной, а как по мне, вполне предсказуемой речи, которую произнес представитель политического бомонда Молдовы, член Комиссии по делам румынских общин за пределами страны, депутат "Партии народного единства" Константин Кодряну.

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Так, выступая с трибуны палаты депутатов, он выразил обеспокоенность тем, что православные румыны Украины могут оказаться меж двух огней в условиях противостояния Киева и Москвы, а так же о принудительной украинизации через церковь.

А потому, многоуважаемый депутат, предложил реактивацию Сучавского митрополита Буковины в составе Румынского Патриархата, создание румынского епископата для румын в районе Герца, а также для Северной Буковины и расформирование епископата Республики Молдова от Киевского Патриархата.

Иными словами, Константин Кодряну предложил перевести под Румынскую патриархию не менее 126-ти, так сказать, румынских православных церквей в Украине. При этом в речи депутата прозвучали хорошо скрытые, но весьма деструктивные нарративы, касающиеся и других соседей Украины, в частности о праве венгров, поляков и прочих национальностей, на свою долю в переделе украинских церквей.

Что же, не успел Томос прийти в Украину, а стервятники уже слетелись? Похоже, что так.

И не удивительно, что первым голос подал именно представитель такой партии, как "Партия народного единства", выстраивающей свою проевропейскую политику исключительно через унию с Румынией. И хотя идеология партии – либерализм, на деле ее можно назвать скорее националистической, а фактором данного самосознания порой очень легко манипулировать.

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Понимает ли Константин Кодряну, какую он служит службу врагам Украины, и всего православного мира, заседающим в Даниловом монастыре, вопрос весьма актуальный. Не менее актуальный, чем тот, что касается побуждений депутата, чья риторика должна быть осторожной и выверенной в отношениях с соседним государством, настроенным к Молдове дружески и всячески ее поддерживающим.

Тем более, в таком остром и болезненном вопросе, как Приднестровская Молдавская Республика. Не исключено, что речь Кодряну была вызвана желанием выслужиться перед Румынской православной церковью, к слову сказать, поддерживающей автокефалию УППЦ.

Но, то ли молодость и неопытность депутата, то ли иные причины, заставили его коснуться темы украинизации, старательно притягиваемой за уши уже который год, через национальные меньшинства, кремлевскими кураторами.

И этот, излюбленный пропагандистский нарратив Москвы, отчетливо просматривается в словах патриота Румынии и немного Молдовы.

Не хотелось бы проводить подобных аналогий, но в не таком уж далеком 2014 году, когда Украина оказалась в сложной ситуации политических перемен, ее "братская" соседка воспользовалась слабостью государства. Сейчас в Украине назревают масштабные религиозные перемены, и не хотелось бы, чтобы у наших соседей возникали низменные надежды и пробуждался хищнический аппетит, это представителям проевропейского социума не к лицу.

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