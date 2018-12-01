Недитячі пристрасті, або Як "чорні реєстратори" керують Одеським медуніверситетом

Лише пару місяців тому наш проект ЦРУ розповів, як в Одеському національному медуніверситеті незаконно змінили керівництво, завдяки "чорним реєстраторам", так нещодавно та сама історія повторилася – тільки цього разу звернулися до цього нотаріуса.

Одеський медичний університет – доволі відомий навчальний заклад. Відомий не лише завдяки тому, що це один із провідних медичних вишів країни, а й своїми корупційними схемами.

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Його ректору – Валерію Запорожану, зокрема, наша редакція присвятила цілу програму, не оминули увагою й чимало видань. А головне – претензії з приводу якості освіти та необґрунтованій розтраті бюджетних коштів пред'явило Міністерство охорони здоров'я. До речі, варто зауважити, що медвиші підпорядковуються не Міністерству освіти, а саме Міністерству охорони здоров'я.

І до цього року ректорів медуніверситетів ніхто ніколи не чіпав та не намагався викликати їх на килим задля звітування з приводу відповідності займаної посади та умов виконання контракту. Почалася епопея із претензій до очільниці університету імені Богомольця Катерини Амосової, про зловживання якої неодноразово заявляли активісти студентського братства.

Але поки на часі актуальною темою була розробка та впровадження медичної реформи, питання по Амосовій відкладалося у довгий ящик і руки Міністерства дійшли до ректорки лише на початку цього року. Її викликали у міністерство звітувати перед комісією, на що дістали зверхню відмову та по суті оголошення війни.

Далі слідувала довга історія про інтриги, судові позови, знаття/поновлення виконувачів обов'язків ректора, а по суті – боротьбу за вплив та керівні посади у медуніверситеті.



Катерина Амосова

Та якби столичним медуніверситетом уся ця епопея завершилася. В Одесі розігралися недитячі пристрасті: тамтешній ректор, який не соромлячись готував тендери на сотні мільйонів на закупівлю медобладнання для приуніверситетських клінік, геть не піклувався про університет та студентів.

Там роками не робилися ремонти. Куди йшли гроші – велике-превелике питання. І якість освіти за оцінками МОЗ не відповідала рівню акредитації закладу. Звіт Запорожана міністерство визнало незадовільним і як наслідок його "попросили" піти з посади та призначили свого в.о. Та хіба готові люди в нашій країні так просто підкорятися міністерським наказам та прощатися із хлібними посадами?

В день, коли комісія МОЗу приїхала в Одесу, Заопоржан раптово зліг на лікарняний і таким чином намагався довести незаконність свого відсторонення.

Коли суд відмовився задовольнити його позов, його команда пішла іншим шляхом та застосувала так званих "чорних реєстраторів". Спочатку з реєстрів виключили існуючого "В.О." пана Аймедова і призначили наближеного до Запорожана пана Сухіна. Цьому передувала низка юридичних маніпуляцій.

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Усі ці події відбувались у вересні. А перед тим в університеті були нібито проведені збори трудового колективу, на яких була висловлена недовіра чинному на той момент в.о. Костянтину Аймедову та проголосували за призначення Юрія Сухіна.

З правової точки зору до цих зборів виникло дуже багато питань, адже там була купа порушень та недостатній кворум. Проте бажаний юридичний документ із резолюцією про недовіру прихильники Запорожана понесли до реєстраторів, аби юридично змінити керівника вишу у реєстрі.



Валерій Запорожан

Цікаво, що робити перереєстрацію очільника Національного Одеського медунівеситету довірили реєстраторам із комунального підприємства при сільській раді села Ройлянка. Це аж 120 кілометрів від самої Одеси. Хоча по факту – це фейкове КП, сам сільський голова зізнався у цьому нашим журналістам.

Після скандалу та розголосу і псевдореєстрацією Сухіна Мін’юст взявся та скасував дії своїх підопічних. Скасував настільки, що в реєстрах тривалий час знову зносився керівником та підписантом Валерій Запорожан. Звільнений на той момент ректор, хоча й у стані оскарження рішення МОЗ. Міністерство призначило виконувачем обов'язків Владлену Дубініну, але її імені дотепер в реєстрах не з'явилося. Тиждень тому там знову відбулися метаморфози.

Виконувачем обов'язків та підписантом від університету внесли знову пана Сухіна. Цього разу це зробив вже не просто реєстратор із сільського КП, а цілий нотаріус із міста Бровари – така собі пані Тетяна Дишлева.

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Люди, що звернулися по її послуги надали той самий сумнівний протокол зборів трудового колективу, на підставі якого і вносились попередні зміни, скасовані згодом Мін’юстом. Знайти контакти нотаріуса Тетани Дишлевої у мережі проблеми не становить. Я зателефонувала ї і спитала – за яких обставин вона внесла до реєстру керівника Одеського національного університету пана Сухіна.

У відповідь я почула схвильване "я не надаю консультацій по телефону" і далі зв'зок обірвався. Відчувалося, що нотаріус Дишлева розуміє, що вляпалась у неприємну історію, і увійшла у мутну воду, в якій вже побували її колеги із ройлянського КП реєстрайційних послуг.

А що далі? Справа за Мін’юстом – як швидко він вирішить питання чи відкотить назад усі дії свої підопічних. Та що маємо – у заручниках трудовий колектив та студенти університету, адже навіть зарплатні відомості не можуть бути підписані нелегітимним керівником. З іншого боку – це черговий сигнал для Мін’юсту! Реформа юстиції виявилась справжньою скринькою Пандори.

Будь-який реєстратор та нотаріус, з будь-якого куточка країни може в будь-який момент змінити не те, що ректора державного університету, президента в країні! А Мін’юст хіба буде здатний в цій ситуації розглядати скарги та розповідати, що не відповідає за дії окремих хоч і уповноважених нам на реєстраційні дії осіб.

І це – реалії сьогоднішнього часу. І маленька вам порада. Не лінуйтеся раз на місяць зазирати до єдиного державного реєстру. Перевіряйте, чи ваша квартира, ваш бізнес чи ваша посада на держслужбі ще ваша чи ні.