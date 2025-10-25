Над Россией есть Китай: общественный деятель сказал, будут ли нефтяные санкции от США действенными
- США ввели санкции против российской нефти, ограничив продажу через "Роснефть", "Лукойл" и транспортные компании.
- Китай остается крупным покупателем российской нефти, что является главным риском для эффективности санкций.
США ввели новые санкции против российской нефти, чтобы ограничить ее продажу через теневые схемы. Под ограничения попали крупнейшие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также флот и страховщики, которые участвуют в транспортировке сырья.
Глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может обходить санкции через подставные компании. Он отметил, что главным риском остается Китай, который продолжает покупать до 40% российской нефти.
Эффективность санкций и первые последствия
Ключевым фактором давления на российскую экономику остается не только санкционная политика, но и мировые цены на нефть. Когда баррель опускается ниже установленного потолка в 47,6 доллара, финансовые возможности Кремля для ведения войны резко сокращаются.
Теперь происхождение нефти от "Роснефти" или "Лукойла" вообще нельзя передавать на мировых рынках независимо от стоимости барреля,
– отметил он.
Ограничения распространяются на транспорт, страхование и логистику, что существенно сокращает доходы от экспорта энергоресурсов. Москва уже пытается обойти санкции, используя прокладки и меняя реквизиты компаний. Похожую тактику она применяла и раньше, создавая фиктивных посредников для сохранения доступа к международным рынкам.
Китай как ключевая проблема для санкций
Одним из главных вызовов для реализации нефтяных санкций остается позиция Китая. Пекин продолжает покупать до 40% российской нефти, фактически обеспечивая Кремлю стабильный источник валютных поступлений и финансирования войны против Украины.
Китай дает России не менее 40% нефтяной валютной выручки на продолжение войны против Украины. А США не имеют рычагов влияния на Пекин,
– отметил Юрий Романюк.
Соединенные Штаты не могут применять против Китая эффективные ограничения из-за дефицита редкоземельных элементов, которые поставляет именно Пекин. Это формирует технологическую и ресурсную зависимость Вашингтона, которую Китай использует как политический щит от санкционного давления.
Эффективность санкций, по его словам, будет зависеть от того, смогут ли Соединенные Штаты убедить Китай, Индию и страны Персидского залива поддержать эти меры.
Последние новости о санкциях против России
- После введения новых американских санкций Владимир Путин и Дмитрий Медведев назвали действия Вашингтона "недружественными" и "войной против России". Аналитики ISW объясняют, что эти заявления призваны оправдать отказ Москвы от переговоров с Украиной и добиться ослабления санкций.
- Санкции США ударили по "Роснефти" и "Лукойлу". Ограничения касаются 31 дочерней компании энергетических гигантов, которые обеспечивают половину нефтяного экспорта Кремля. Аналитики The Telegraph отмечают, что даже без "вторичных санкций" это постепенно сокращать доходы Москвы, заставляя Китай и Индию требовать больших скидок на нефть.
- Трамп выбрал "средний" вариант санкций. По данным The Wall Street Journal, президент США остановился на энергетических ограничениях, оставив возможность усилить давление через "вторичные санкции" или передачу Украине ракет Tomahawk. Решение приняли после российских ударов по гражданским объектам в Украине, которые разозлили Трампа.