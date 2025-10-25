Над Росією є Китай: громадський діяч сказав, чи будуть нафтові санкції від США дієвими

США запровадили нові санкції проти російської нафти, щоб обмежити її продаж через тіньові схеми. Під обмеження потрапили найбільші компанії "Роснефть" і "Лукойл", а також флот і страховики, які беруть участь у транспортуванні сировини.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія може обходити санкції через підставні компанії. Він наголосив, що головним ризиком залишається Китай, який продовжує купувати до 40% російської нафти.

Ефективність санкцій і перші наслідки

Ключовим чинником тиску на російську економіку залишається не лише санкційна політика, а й світові ціни на нафту. Коли барель опускається нижче встановленої стелі у 47,6 долара, фінансові можливості Кремля для ведення війни різко скорочуються.

Тепер походження нафти від "Роснефті" чи "Лукойлу" взагалі не можна передавати на світових ринках незалежно від вартості бареля,

– зазначив він.

Обмеження поширюються на транспорт, страхування і логістику, що істотно скорочує доходи від експорту енергоресурсів. Москва вже намагається обійти санкції, використовуючи прокладки та змінюючи реквізити компаній. Схожу тактику вона застосовувала й раніше, створюючи фіктивних посередників для збереження доступу до міжнародних ринків.

Китай як ключова проблема для санкцій

Одним із головних викликів для реалізації нафтових санкцій залишається позиція Китаю. Пекін продовжує купувати до 40% російської нафти, фактично забезпечуючи Кремлю стабільне джерело валютних надходжень і фінансування війни проти України.

Китай дає Росії щонайменше 40% нафтової валютної виручки на продовження війни проти України. А США не мають важелів впливу на Пекін,

– зауважив Юрій Романюк.

Сполучені Штати не можуть застосовувати проти Китаю ефективні обмеження через дефіцит рідкоземельних елементів, які постачає саме Пекін. Це формує технологічну та ресурсну залежність Вашингтона, яку Китай використовує як політичний щит від санкційного тиску.

Ефективність санкцій, за його словами, залежатиме від того, чи зможуть Сполучені Штати переконати Китай, Індію та країни Перської затоки підтримати ці заходи.

