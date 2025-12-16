Мобилизация – это принуждение: нардеп объяснил, почему на фронте не хватает людей и что делать с СЗЧ

Нехватка людей в армии остается одной из главных проблем на фронте. Кое-где сложно не только держать оборону, но и обеспечивать нормальные ротации и отпуска для тех, кто постоянно на передовой.

Речь идет не только о мобилизации, но и о том, как эффективнее использовать имеющийся человеческий ресурс. Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала назвал шаги, которые могут помочь стабилизировать ситуацию и пополнить войско.

Почему нехватка людей на передовой стала критической?

Проблема заключается не только в общем количестве военных, а прежде всего в их присутствии непосредственно на линии фронта. Поэтому подразделениям часто не хватает людей для полноценной обороны, а еще больше – для ротаций и отпусков. В результате одни и те же военные длительное время остаются на передовых позициях без замены.

Проблема не в том, что людей вообще нет. Проблема в том, что нет людей именно на линии фронта, чтобы они могли менять друг друга,

– объяснил Костенко.

При такой ситуации ранение или выбытие одного военного создает пробелы, которые сложно быстро закрыть. Это напрямую влияет и на устойчивость обороны, и на физическое состояние бойцов. Именно поэтому вопрос пополнения подразделений и ротаций становится одним из ключевых для стабилизации фронта.

Работа с СЗЧ как быстрый резерв для войска

Отдельным направлением, которое может дать ощутимый эффект, он назвал работу с военными, самовольно оставившими части. Речь идет о людях, которые уже прошли обучение и часто имеют боевой опыт. Возвращение этого ресурса могло бы уменьшить нагрузку на мобилизацию.

Мы имеем сотни тысяч личного состава, который обучен и во многих случаях имеет боевой опыт. С ними нужно работать на возвращение,

– подчеркнул народный депутат.

Такой подход, по его логике, эффективнее, чем набор людей с нуля. Государство уже вложило ресурсы в подготовку этих военных, поэтому их возвращение может быстрее закрыть недостаток на фронте и частично решить проблему ротаций.

Снижение возраста призыва не даст быстрого результата

Говоря о возможных решениях, Костенко скептически оценил идею резко снизить мобилизационный возраст. По его оценке, значительная часть молодежи уже воспользовалась возможностью выезда за границу, поэтому рассчитывать на быстрое пополнение за счет этой категории не стоит. В то же время во многих армиях мира именно молодые люди составляют основу боевых подразделений из-за физической выносливости.

Мы, пожалуй, единственная армия, которая воюет старшим поколением. Во всем мире воюет молодежь, а у нас мобилизационный возраст определили с 25 лет,

– отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

Он подчеркнул, что перед любыми изменениями правил призыва важно создать условия, которые будут стимулировать людей идти служить. Речь идет не только о принуждении, но и о доверии, четкие правила и понятную мотивацию. Без этого даже формальные решения не дадут ожидаемого эффекта для фронта.

Почему мобилизация неизбежна и что должно делать государство?

Отдельно он отметил, что ни одна война не ведется исключительно добровольцами. Мобилизация всегда означает принуждение и ограничение прав, и это реальность военного положения, которую невозможно обойти. В то же время государство должно честно объяснять обществу, почему эти решения принимают и какова ситуация на фронте.

Ни одна война в мире не ведется только добровольцами. Мобилизация – это принуждение, и это нормально для военного положения,

– подытожил полковник СБУ.

По его оценке, ключевую роль здесь должны играть военное и политическое руководство. Именно они должны открыто говорить о нехватке людей и необходимости пополнения войска. Без такого прямого разговора даже правильные решения будут восприниматься обществом значительно хуже.

