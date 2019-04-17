Неизвестные в масках расстреляли инспекторов "Укртрансбезопасности" на посту полиции под Одессой
Около полуночи 17 апреля неизвестные в масках расстреляли инспекторов "Укртрансбезопасности" и представителей организации "Украинский транспортный союз". Кроме того, злоумышленники добивали людей палками, а также крушили и расстреливали машины.
По словам активистки Олеси Голодок, нападение произошло на трассе Киев – Одесса возле села Дачное.
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"Неизвестные в масках зашли на пост полиции со стороны села, сразу, как здесь выключили свет. Все это время инспекторы патрульной полиции спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались! Не было ни одной попытки остановить преступников. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления. Есть раненые", – убеждает она.
Очевидцы отмечают, что расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с превышением веса. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.
"У меня здесь машина также стоит. Была стрельба и драка. Из-за магазина выбежали около 50 человек. Они толпой бежали, и один из них на моей машине пробил колесо шилом. Я начала кричать, что это моя машина, и они начали крушить остальные машины... Стрельба продолжалась около 10 минут", – рассказала одна из свидетелей.
По предварительным данным, в результате ранения получили пять человек: один молодой человек сейчас находится в тяжелом состоянии и ему делают операцию. Кроме того, повреждены пять автомобилей.
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Внимание! Ненормативная лексика!
Полиция, со своей стороны, подтвердила информацию о двух пострадавших. Как рассказал советник руководителя полиции Одесской Руслан Форостяк, они получили ранения средней степени тяжести: у одного – закрытая черепно-мозговая травма, у другого – рваная рана затылка.
"Дерзость действительно впечатляет. Все происходило практически на контрольном пункте. Надеюсь те, кто это устроил, пожалеют и получат адекватное наказание. Действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия и якобы не вмешивались, также будут проанализированы", – добавил Форостяк.
Также он обнародовал свою версию инцидента.
Пока это выглядит та – одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку "активистов", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью. Есть свидетельства, что применяли травматическое оружие и биты как нападающие, так и там работавшие активисты. Возможно, конкуренты,
– говорит советник главы полиции Одесской области.
Впоследствии активисты обнародовали видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы машины нападавших.
Это уже не первый подобный случай в этой области. В частности, в прошлом году 28 сентября в центре Одессы произошло нападение со стрельбой на инкассаторов, в результате чего два человека получили ранения и были госпитализированы, а злоумышленникам удалось похитить более 3 миллионов гривен. Впоследствии в сети появилось видео вооруженной атаки.