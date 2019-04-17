Около полуночи 17 апреля неизвестные в масках расстреляли инспекторов "Укртрансбезопасности" и представителей организации "Украинский транспортный союз". Кроме того, злоумышленники добивали людей палками, а также крушили и расстреливали машины.

По словам активистки Олеси Голодок, нападение произошло на трассе Киев – Одесса возле села Дачное.

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"Неизвестные в масках зашли на пост полиции со стороны села, сразу, как здесь выключили свет. Все это время инспекторы патрульной полиции спокойно наблюдали и совершенно не вмешивались! Не было ни одной попытки остановить преступников. Бандиты на глазах полицейских спокойно покинули место преступления. Есть раненые", – убеждает она.

Очевидцы отмечают, что расстреляли инспекторов, которые не пропустили грузовики с превышением веса. Нападение произошло в то время, когда в селе выключили электричество.

"У меня здесь машина также стоит. Была стрельба и драка. Из-за магазина выбежали около 50 человек. Они толпой бежали, и один из них на моей машине пробил колесо шилом. Я начала кричать, что это моя машина, и они начали крушить остальные машины... Стрельба продолжалась около 10 минут ", – рассказала одна из свидетелей.

По предварительным данным, в результате ранения получили пять человек: один молодой человек сейчас находится в тяжелом состоянии и ему делают операцию. Кроме того, повреждены пять автомобилей.

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Внимание! Ненормативная лексика!

Полиция, со своей стороны, подтвердила информацию о двух пострадавших. Как рассказал советник руководителя полиции Одесской Руслан Форостяк, они получили ранения средней степени тяжести: у одного – закрытая черепно-мозговая травма, у другого – рваная рана затылка.

Стрельба на весовом комплексе Posted by Виталий Голодок on Tuesday, 16 April 2019

"Дерзость действительно впечатляет. Все происходило практически на контрольном пункте. Надеюсь те, кто это устроил, пожалеют и получат адекватное наказание. Действия правоохранителей, которые были рядом с местом происшествия и якобы не вмешивались, также будут проанализированы", – добавил Форостяк.

Также он обнародовал свою версию инцидента.

Пока это выглядит та – одна группа активистов напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку "активистов", нанеся ущерб имуществу и возможно здоровью. Есть свидетельства, что применяли травматическое оружие и биты как нападающие, так и там работавшие активисты. Возможно, конкуренты,

– говорит советник главы полиции Одесской области.

Впоследствии активисты обнародовали видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы машины нападавших.