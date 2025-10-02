Ливень и потоп в Одессе: почему город накрыла сильная непогода, которая привела к серьезным последствиям
- В Одессе затопило улицы из-за сильной непогоды и мощного ливня, вызванного резким перепадом температур.
- Резкое похолодание в конце сентября создало контраст температур, что привело к сильным осадкам.
В Одессе из-за сильной непогоды, которая прошла на днях, затопило улицы. Из-за мощного ливня часть города ушла под воду. Причиной таких обильных дождей стал резкий и большой перепад температур.
Такую информацию в комментарии в комментарии 24 Канала сообщила главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова.
Что вызвало потоп в Одессе?
Метеоролог Вазира Мартазинова объяснила, что в конце сентября фиксировали теплую и комфортную погоду. Уже ориентировочно после 25 сентября произошло резкое похолодание, вызванное областью высокого давления, но в северных широтах.
Вот эта область высокого давления из северных широт передвигалась на территорию Украины. Контраст температур оказался слишком большим по югу и северу,
– объяснила она.
По словам ученого, сначала на юге были высокие температурные показатели – более 20 градусов тепла, а уже вскоре после этого регион охватили колебания от 11 до 14 градусов тепла. В то же время появились незначительные снижения частых циклонов.
"И вот эти сочетания циклонической деятельности и то, что периферия создавала такие условия контраста температур, создало такие сильные осадки", – отметила она.
Какие последствия непогоды на юге?
Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыла непогода. В городе за полдня выпала почти месячная норма осадков, которая вызвала серьезные последствия в городе. В городе затопило улицы, подъезды, супермаркеты, ТРЦ и частные дома.
В ГСЧС Украины сообщали, что из-за последствий ливня в Одессе, к сожалению, погибли уже 10 жителей, среди них также есть ребенок. Некоторые из жителей получили переохлаждение из-за длительного пребывания в воде.
По состоянию на 2 октября в Одессе завершили поисково-спасательные работы, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. В городе находится глава ГСЧС Андрей Даник. Спасатели уже откачали на более 60 объектах.
По данным местных властей, из-за непогоды пострадали все районы Одессы, а больше всего – Киевский. В пределах Пересыпей откачивающие работы продолжаются до сих пор. Там уже удалось восстановить движение транспорта в одном направлении.