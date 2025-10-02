Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ливень и потоп в Одессе: почему город накрыла сильная непогода, которая привела к серьезным последствиям
2 октября, 19:14
3

Ливень и потоп в Одессе: почему город накрыла сильная непогода, которая привела к серьезным последствиям

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Одессе затопило улицы из-за сильной непогоды и мощного ливня, вызванного резким перепадом температур.
  • Резкое похолодание в конце сентября создало контраст температур, что привело к сильным осадкам.

В Одессе из-за сильной непогоды, которая прошла на днях, затопило улицы. Из-за мощного ливня часть города ушла под воду. Причиной таких обильных дождей стал резкий и большой перепад температур.

Такую информацию в комментарии в комментарии 24 Канала сообщила главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова.

Смотрите также Сценарий Одессы может повториться: где и когда стоит ожидать подобные ливни

Что вызвало потоп в Одессе?

Метеоролог Вазира Мартазинова объяснила, что в конце сентября фиксировали теплую и комфортную погоду. Уже ориентировочно после 25 сентября произошло резкое похолодание, вызванное областью высокого давления, но в северных широтах.

Вот эта область высокого давления из северных широт передвигалась на территорию Украины. Контраст температур оказался слишком большим по югу и северу, 
– объяснила она.

По словам ученого, сначала на юге были высокие температурные показатели – более 20 градусов тепла, а уже вскоре после этого регион охватили колебания от 11 до 14 градусов тепла. В то же время появились незначительные снижения частых циклонов.

"И вот эти сочетания циклонической деятельности и то, что периферия создавала такие условия контраста температур, создало такие сильные осадки", – отметила она.

Какие последствия непогоды на юге?

  • Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыла непогода. В городе за полдня выпала почти месячная норма осадков, которая вызвала серьезные последствия в городе. В городе затопило улицы, подъезды, супермаркеты, ТРЦ и частные дома.

  • В ГСЧС Украины сообщали, что из-за последствий ливня в Одессе, к сожалению, погибли уже 10 жителей, среди них также есть ребенок. Некоторые из жителей получили переохлаждение из-за длительного пребывания в воде.

  • По состоянию на 2 октября в Одессе завершили поисково-спасательные работы, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия. В городе находится глава ГСЧС Андрей Даник. Спасатели уже откачали на более 60 объектах.

  • По данным местных властей, из-за непогоды пострадали все районы Одессы, а больше всего – Киевский. В пределах Пересыпей откачивающие работы продолжаются до сих пор. Там уже удалось восстановить движение транспорта в одном направлении.