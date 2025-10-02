Злива та потоп в Одесі: чому місто накрила сильна негода, яка призвела до серйозних наслідків
- В Одесі затопило вулиці через сильну негоду та потужну зливу, спричинену різким перепадом температур.
- Різке похолодання наприкінці вересня створило контраст температур, що призвело до сильних опадів.
В Одесі через сильну негоду, яка пройшла днями, затопило вулиці. Через потужну зливу частина міста пішла під воду. Причиною таких рясних дощів став різкий та великий перепад температур.
Таку інформацію у коментарі 24 Каналу повідомила головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова.
Що спричинило потоп в Одесі?
Метеорологиня Вазіра Мартазінова пояснила, що наприкінці вересня фіксували теплу та комфортну погоду. Вже орієнтовно після 25 вересня відбулося різке похолодання, спричинене областю високого тиску, але в північних широтах.
Ось ця область високого тиску з північних широт пересувалась на територію України. Контраст температур виявився надто великим по півдню та півночі,
– пояснила вона.
За словами науковиці, спершу на півдні були високі температурні показники – понад 20 градусів тепла, а вже незадовго після цього регіон охопили коливання від 11 до 14 градусів тепла. Водночас з'явилися незначні зниження частих циклонів.
"І ось ці поєднання циклонічної діяльності й те, що периферія створювала такі умови контрасту температур, створило такі сильні опади", – зауважила вона.
Які наслідки негоди на півдні?
У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила негода. У місті за пів дня випала майже місячна норма опадів, яка спричинила серйозні наслідки в місті. У місті затопило вулиці, під'їзди, супермаркети, ТРЦ й приватні будинки.
У ДСНС України повідомляли, що через наслідки зливи в Одесі, на жаль, загинули вже 10 жителів, серед них також є дитина. Дехто із жителів отримав переохолодження через тривале перебування у воді.
Станом на 2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи, наразі тривають аварійно-відновлювальні заходи. У місті перебуває голова ДСНС Андрій Даник. Рятувальники вже відкачали на понад 60 об'єктах.
За даними місцевої влади, через негоду постраждали всі райони Одеси, а найбільше – Київський. У межах Пересипів відкачувальні роботи тривають досі. Там вже вдалося відновити рух транспорту в одному напрямку.