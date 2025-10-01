Вода была по шею, где мы доставали людей из автобуса, – ГСЧС о ситуации с непогодой в Одессе
- Спасатели эвакуировали людей из 7 автобусов, уровень воды местами достигал участка шеи.
- Людей перевозили в пожарных автомобилях, а также вели работы по откачке воды из зданий и транспорта.
Спасатели освобождали людей из автобусов, которые застряли на дорогах в результате сильных дождей и подтоплений. Уровень воды местами был до уровня груди и даже шеи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Авериной в эфире национального марафона.
К теме В Одессе нашли 23-летнюю девушку: она не выжила
Что рассказали в ГСЧС об освобождении людей из-за последствий непогоды?
Марина Аверина рассказала, что в Одессе спасатели эвакуировали людей из 7 разных автобусов. С одного транспортного средства было эвакуировано 50 человек.
Пресс-секретарь также отметила, что вода иногда была даже выше уровня груди, там где доставали людей именно из автобусов. Были даже ситуации, где уровень воды достигал участка шеи.
Также Марина Аверина в комментарии 24 Канала отметила, что спасатели были привлечены на спасение и эвакуацию людей, которые попали в водяные ловушки, из разных автобусов, один из которых международный.
Спасатели перевозили этих людей в салонах пожарных автомобилей, а также на крышах пожарных автомобилей в безопасные места,
– отметила пресс-секретарь.
Также спасатели доставали транспортные средства, которые также были заблокированы на дорогах, и работали по откачке воды в зданиях, частных домовладениях и многоэтажках.
Какие последствия повлекла непогода в Одессе?
Сильные дожди в Одесской области 30 сентября и 1 октября привели к затоплению улиц, домов и магазинов. В регионе объявлен красный уровень опасности.
Известно, что из-за последствий ливня погибли уже 9 жителей, среди них есть ребенок. ГСЧС спасла 362 человека и эвакуировала 227 транспортных средств.
В местной власти рассказывали, что за 7 часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков, что осложнило ситуацию в городе. Мэр Одессы Геннадий Труханов также попросил жителей города не перемещаться.