Укр Рус
24 Канал Новини України Вода була по шию, де ми діставали людей з автобуса, – ДСНС про ситуацію з негодою в Одесі
1 жовтня, 09:45
2

Вода була по шию, де ми діставали людей з автобуса, – ДСНС про ситуацію з негодою в Одесі

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Рятувальники евакуювали людей з 7 автобусів, рівень води подекуди сягав ділянки шиї.
  • Людей перевозили у пожежних автівках, а також вели роботи з відкачування води з будівель та транспорту.

Рятувальники визволяли людей з автобусів, які застрягли на дорогах унаслідок сильних дощів та підтоплень. Рівень води подекуди був до рівня грудей та навіть шиї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ДСНС Одещини Марини Аверіної в етері національного маратону. 

До теми В Одесі знайшли 23-річну дівчину: вона не вижила 

Що розповіли у ДСНС про визволення людей через наслідки негоди?

Марина Аверіна розповіла, що в Одесі рятувальники евакуйовували людей з 7 різних автобусів. З одного транспортного засобу було евакуйовано 50 людей. 

Речниця також зазначила, що вода подекуди була навіть вища за рівень грудей, там де діставали людей саме з автобусів. Були навіть ситуації, де рівень води досягав ділянки шиї. 

Також Марина Аверіна у коментарі 24 Каналу зазначила, що рятувальники були залучені на порятунок та евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки, з різних автобусів, один з яких міжнародний.

Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця, 
– зазначила речниця.

Також рятувальники діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах, і працювали по відкачуванню води в будівлях, приватних домоволодіннях та багатоповерхівках. 

Які наслідки спричинила негода в Одесі?

  • Сильні дощі в Одеській області 30 вересня та 1 жовтня призвели до затоплення вулиць, будинків і магазинів. В регіоні оголошено червоний рівень небезпеки.

  • Відомо, що через наслідки зливи загинули вже 9 жителів, серед них є дитина. ДСНС врятувала 362 особи та евакуювала 227 транспортних засобів. 

  • У місцевій владі розповідали, що за 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, що ускладнило ситуацію в місті. Мер Одеси Геннадій Труханов також попросив жителів міста не переміщатися.