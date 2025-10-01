Вода була по шию, де ми діставали людей з автобуса, – ДСНС про ситуацію з негодою в Одесі
- Рятувальники евакуювали людей з 7 автобусів, рівень води подекуди сягав ділянки шиї.
- Людей перевозили у пожежних автівках, а також вели роботи з відкачування води з будівель та транспорту.
Рятувальники визволяли людей з автобусів, які застрягли на дорогах унаслідок сильних дощів та підтоплень. Рівень води подекуди був до рівня грудей та навіть шиї.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ДСНС Одещини Марини Аверіної в етері національного маратону.
Що розповіли у ДСНС про визволення людей через наслідки негоди?
Марина Аверіна розповіла, що в Одесі рятувальники евакуйовували людей з 7 різних автобусів. З одного транспортного засобу було евакуйовано 50 людей.
Речниця також зазначила, що вода подекуди була навіть вища за рівень грудей, там де діставали людей саме з автобусів. Були навіть ситуації, де рівень води досягав ділянки шиї.
Також Марина Аверіна у коментарі 24 Каналу зазначила, що рятувальники були залучені на порятунок та евакуацію людей, які потрапили у водяні пастки, з різних автобусів, один з яких міжнародний.
Рятувальники перевозили цих людей в салонах пожежних автівок, а також на дахах пожежних автівок в безпечні місця,
– зазначила речниця.
Також рятувальники діставали транспортні засоби, які також були заблоковані на дорогах, і працювали по відкачуванню води в будівлях, приватних домоволодіннях та багатоповерхівках.
Які наслідки спричинила негода в Одесі?
Сильні дощі в Одеській області 30 вересня та 1 жовтня призвели до затоплення вулиць, будинків і магазинів. В регіоні оголошено червоний рівень небезпеки.
Відомо, що через наслідки зливи загинули вже 9 жителів, серед них є дитина. ДСНС врятувала 362 особи та евакуювала 227 транспортних засобів.
У місцевій владі розповідали, що за 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, що ускладнило ситуацію в місті. Мер Одеси Геннадій Труханов також попросив жителів міста не переміщатися.