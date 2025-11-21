Часть Украины покроют мокрый снег и дожди

В нескольких областях Украины прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Вскоре часть регионов накроют обильные осадки, предупреждают о гололеде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Спасатели призывают быть осторожными, в частности в дороге.

Какие области накроют дождь и снег?

По данным спасателей, в субботу, 22 ноября, в западных областях, в частности, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской, ожидаются обильные осадки, в частности, в упомянутых регионах стоит ожидать дождь и мокрый снег.

Также предупреждают о гололеде, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах. Из-за этого объявлен I уровень опасности (желтый). В Карпатах будет сильный мокрый снег – II уровень опасности (оранжевый).

Будьте осторожны в дороге и планируйте поездки с учетом прогноза,

– отметили в сообщении.

О чем предупреждают синоптики?