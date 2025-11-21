Часть Украины покроют мокрый снег и дожди
В нескольких областях Украины прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. Вскоре часть регионов накроют обильные осадки, предупреждают о гололеде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Спасатели призывают быть осторожными, в частности в дороге.
Какие области накроют дождь и снег?
По данным спасателей, в субботу, 22 ноября, в западных областях, в частности, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской, ожидаются обильные осадки, в частности, в упомянутых регионах стоит ожидать дождь и мокрый снег.
Также предупреждают о гололеде, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах. Из-за этого объявлен I уровень опасности (желтый). В Карпатах будет сильный мокрый снег – II уровень опасности (оранжевый).
Будьте осторожны в дороге и планируйте поездки с учетом прогноза,
– отметили в сообщении.
О чем предупреждают синоптики?
Погода в Украине в течение последних дней сопровождалась морозами в части областей в ночные часы. В дальнейшем местами температура воздуха опустится ниже 0 уже днем. Это касается западных областей.
Ранее уже сообщали о дождях с мокрым снегом, гололедицу и сильные порывы ветра. В Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные порывы ветра, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, возможны метели.
Напомним, ранее сообщали, что уже примерно с 25 ноября в Украину придет резкое похолодание. По предварительному прогнозу, оно продержится как минимум до 3 декабря. Ночью будут значительные морозы.