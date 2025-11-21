Частину України накриють мокрий сніг та дощі
У кількох областях України прогнозують значне погіршення погодних умов. Невдовзі частину регіонів накриють рясні опади, попереджають про ожеледицю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Рятувальники закликають бути обережними, зокрема у дорозі.
Які області накриють дощ та сніг?
За даними рятувальників, у суботу, 22 листопада, у західних областях, зокрема, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській, очікуються рясні опади, зокрема, у згаданих регіонах варто очікувати дощ та мокрий сніг.
Також попереджають про ожеледь, налипання мокрого снігу й ожеледицю на дорогах. Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий). У Карпатах буде сильний мокрий сніг – II рівень небезпечності (помаранчевий).
Будьте обережні в дорозі та плануйте поїздки з урахуванням прогнозу,
– наголосили у повідомленні.
Про що попереджають синоптики?
Погода в Україні протягом останніх днів супроводжувалася морозами у частині областей у нічні години. Надалі подекуди температура повітря опуститься нижче за 0 вже вдень. Це стосується західних областей.
Раніше вже повідомляли про дощі з мокрим снігом, ожеледицю та сильні пориви вітру. У Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні пориви вітру, зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, можливі хуртовини.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що вже приблизно з 25 листопада в Україну прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається щонайменше до 3 грудня. Уночі будуть значні морози.