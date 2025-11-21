Частину України накриють мокрий сніг та дощі

У кількох областях України прогнозують значне погіршення погодних умов. Невдовзі частину регіонів накриють рясні опади, попереджають про ожеледицю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Рятувальники закликають бути обережними, зокрема у дорозі.

Які області накриють дощ та сніг?

За даними рятувальників, у суботу, 22 листопада, у західних областях, зокрема, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській, очікуються рясні опади, зокрема, у згаданих регіонах варто очікувати дощ та мокрий сніг.

Також попереджають про ожеледь, налипання мокрого снігу й ожеледицю на дорогах. Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий). У Карпатах буде сильний мокрий сніг – II рівень небезпечності (помаранчевий).

Будьте обережні в дорозі та плануйте поїздки з урахуванням прогнозу,

– наголосили у повідомленні.

Про що попереджають синоптики?