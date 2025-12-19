В Украине объявили опасность из-за ухудшения погоды: какие 5 областей не затронет непогода
- Туман с видимостью 200-500 метров ожидается во многих областях Украины.
- В то же время пять регионов 19 декабря останутся без тумана и осадков.
Некоторые области Украины в течение дня будет накрывать туман. Синоптики предупреждают о плохой видимости на дорогах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Будут ли аварийные отключения из-за погоды: в Госэнергонадзоре дали ответ
Где будет туман 19 декабря?
Как сообщили синоптики, на Левобережье Украины и части Севера и Запада в пятницу, 19 декабря, ожидается туман видимостью 200 – 500 метров. Из-за непогоды в нескольких регионах объявили первый (желтый) уровень опасности.
Туман прогнозируют в :
- Волынской области;
- Ровенской области;
- части Житомирской области;
- части Хмельницкой области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Ивано-Франковской области;
- Львовской области;
- Закарпатской области;
- частях Черниговской и Полтавской областей;
- Днепропетровской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганской области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- в Крыму.
В то же время в Киеве и области, в Винницкой, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях будет полностью сухая погода без тумана и осадков.
Советы по безопасности во время тумана
Во время движения по дороге с плохой видимостью водителей призывают ехать с меньшей скоростью и включить ближний свет или противотуманные фары. К тому же стоит держать большую дистанцию с другими авто – тормозной путь может быть длиннее, а другие авто появляются внезапно.
На дороге стоит избегать резких маневров, ведь плавные движения рулем и торможения уменьшают риск аварии. Пешеходам стоит носить светоотражающие элементы, что значительно повышает их заметность для руководителей.
Изменится ли погода в ближайшее время?
Незначительный мороз вскоре будет в Украине не только ночью, но и в дневные часы. Уже в конце недели ожидается снижение температуры до 1 градуса мороза и ниже в течение дня.
На следующей неделе и в частности на Рождество, 25 декабря, в нескольких областях прогнозируют похолодание. Впрочем резких температурных перепадов ожидать еще не стоит.
В течение следующих нескольких суток в Украине не прогнозируют значительных осадков.