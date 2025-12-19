В Украине объявили опасность из-за ухудшения погоды: какие 5 областей не затронет непогода

Некоторые области Украины в течение дня будет накрывать туман. Синоптики предупреждают о плохой видимости на дорогах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будет туман 19 декабря?

Как сообщили синоптики, на Левобережье Украины и части Севера и Запада в пятницу, 19 декабря, ожидается туман видимостью 200 – 500 метров. Из-за непогоды в нескольких регионах объявили первый (желтый) уровень опасности.

Туман прогнозируют в :

Волынской области;

Ровенской области;

части Житомирской области;

части Хмельницкой области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Ивано-Франковской области;

Львовской области;

Закарпатской области;

частях Черниговской и Полтавской областей;

Днепропетровской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

в Крыму.

В то же время в Киеве и области, в Винницкой, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях будет полностью сухая погода без тумана и осадков.

Советы по безопасности во время тумана

Во время движения по дороге с плохой видимостью водителей призывают ехать с меньшей скоростью и включить ближний свет или противотуманные фары. К тому же стоит держать большую дистанцию с другими авто – тормозной путь может быть длиннее, а другие авто появляются внезапно.

На дороге стоит избегать резких маневров, ведь плавные движения рулем и торможения уменьшают риск аварии. Пешеходам стоит носить светоотражающие элементы, что значительно повышает их заметность для руководителей.

Изменится ли погода в ближайшее время?