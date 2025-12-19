В Україні оголосили небезпеку через погіршення погоди: які 5 областей не зачепить негода

Деякі області України протягом дня накриватиме туман. Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де буде туман 19 грудня?

Як повідомили синоптики, на Лівобережжі України й частині Півночі й Заходу у п'ятницю, 19 грудня, очікується туман видимістю 200 – 500 метрів. Через негоду в кількох регіонах оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Туман прогнозують у :

Волинській області;

Рівненській області;

частині Житомирській області;

частині Хмельницькій області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

частинах Чернігівської та Полтавської областей;

Дніпропетровській області;

Сумській області;

Харківській області;

Донецькій області;

Луганській області;

Запорізькій області;

Херсонській області;

у Криму.

Водночас у Києві та області, на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині буде повністю суха погода без туману та опадів.

Поради щодо безпеки під час туману

Під час руху по дорозі з поганою видимістю водіїв закликають їхати з меншою швидкістю та увімкнути ближнє світло або протитуманні фари. До того ж варто тримати більшу дистанцію з іншими авто – гальмівний шлях може бути довшим, а інші авто з’являються раптово.

На дорозі варто уникати різких маневрів, адже плавні рухи кермом і гальмування зменшують ризик аварії. Пішоходам варто носити світловідбивні елементи, що значно підвищує їхню помітність для керманичів.

Чи зміниться погода найближчим часом?