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Непогода в Днепре завалила деревьями тротуары и залила город дождями: фото

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Днепр залило водой и завалило деревьями тротуары
Днепр залило водой и завалило деревьями тротуары / Фото из соцсетей

Днепр заливает водой после мощных дождей, которые прошли по городу 26 июля. Кроме осадков, в городе бушевал сильный ветер.

Жители Днепра публикуют фото последствий непогоды, которая натворила бед в городе. Так, на снимках видно, что в Днепре попадали деревья, завалив тротуары и повредив автомобили. Кроме того, некоторые районы в городе остались без электроснабжения.

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По прогнозам синоптиков, погода в Днепре испортилась окончательно, и улучшения ситуации в четверг и пятницу ожидать не стоит. Так, 26 июля Днепр в дальнейшем будут атаковать ливни с громом и грозой. А в пятницу, 27 июля, погода в Днепре тоже будет пасмурной.

Негода у Дніпрі
У Дніпрі дерево впало на автомобіль

Негода у Дніпрі
Коммунальщики ликвидируют последствия случаю в Днепре

 

Просто летний дождик в Днепре... #dnipro #dpUA #dnepr #днепр

Допис, поширений Днепр - Украина (@dp.ukraine)

Дніпро затопило негода дощ
Затоплены дороги Днепра

Негода Дніпро залило водою дощі опади
Автомобили пробираются через затопленные улицы Днепра
 

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Стихийный бедствия Новости Днепра Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 канал
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