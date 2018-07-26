Непогода в Днепре завалила деревьями тротуары и залила город дождями: фото
Днепр заливает водой после мощных дождей, которые прошли по городу 26 июля. Кроме осадков, в городе бушевал сильный ветер.
Жители Днепра публикуют фото последствий непогоды, которая натворила бед в городе. Так, на снимках видно, что в Днепре попадали деревья, завалив тротуары и повредив автомобили. Кроме того, некоторые районы в городе остались без электроснабжения.
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По прогнозам синоптиков, погода в Днепре испортилась окончательно, и улучшения ситуации в четверг и пятницу ожидать не стоит. Так, 26 июля Днепр в дальнейшем будут атаковать ливни с громом и грозой. А в пятницу, 27 июля, погода в Днепре тоже будет пасмурной.
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