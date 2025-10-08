Появление новой модификации украинской крылатой ракеты "Нептун" вызвало путаницу даже среди западных экспертов. Некоторые специалисты заявили, что версий якобы уже четыре.

Однако украинские специалисты считают эти утверждения неточными. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какие есть модификации украинского "Нептуна"?

Недавно состоялась публичная презентация новой версии крылатой украинской ракеты "Нептун", которую неофициально назвали "Пузатым" из-за конформных баков. После появилось мнение, что речь идет не о третьей, а уже о четвертой модификации.

Такое предположение высказал авторитетный эксперт H I Sutton, который опубликовал собственное видение развития этих ракет.

По его версии, существуют следующие модификации:

базовая Р-360, известна до 2021 года;

"Нептун-МД" – удлиненная версия, впервые якобы зафиксирована в июне 2024 года;

"Длинный Нептун", представлен в августе 2025 года;

новый "Пузатый Нептун".

Сколько их на самом деле?

В то же время специалисты Defense Express отметили, что часть этих утверждений является неточной. В частности, датировка "Нептун-МД" (Р-360) 2024 годом. Отмечается, что эта модель находилась на предприятии еще в 2019 – 2020 годах и демонстрировалась на выставках.

Кроме того, неправильно указан индекс "Пузатого Нептуна". Характеристики РК-360Л, или "Нептун-Д" были объявлены ранее. На обнародованных видео с выставки видно ракету с переменным диаметром фюзеляжа без конформных баков.

По данным Defense Express, у "Длинного Нептуна", скорее всего, неизменными остались двигатель и хвостовой отсек, а центральная часть фюзеляжа стала шире.

То есть, по данным специалистов, сейчас можно говорить о трех версиях "Нептуна":

Р-360 – дальность 280 километров;

Р-360Л ("Длинный Нептун") – дальность около 1000 километров;

"Пузатый Нептун" с конформными баками – примерная дальность 500 километров.

В латинизированном обозначении это R-360, R-360M (Middle) и R-360L (Long).

Модификации крылатой ракеты "Нептун" / Фото Defence Express

Из-за разных ракурсов съемки точное сопоставить версии пока сложно, добавляют аналитики.

Какие достижения "Нептуна"?