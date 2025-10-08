Поява нової модифікації української крилатої ракети "Нептун" спричинила плутанину навіть серед західних експертів. Деякі фахівці заявили, що версій нібито вже чотири.

Проте українські фахівці вважають ці твердження неточними. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Які є модифікації українського "Нептуна"?

Нещодавно відбулась публічна презентація нової версії крилатої української ракети "Нептун", яку неофіційно назвали "Пузатим" через конформні баки. Опісля з'явилася думка, що йдеться не про третю, а вже про четверту модифікацію.

Таке припущення висловив авторитетний експерт H I Sutton, який опублікував власне бачення розвитку цих ракет.

Припущення щодо версій ракети: дивіться фото

За його версією, існують такі модифікації:

базова Р-360, відома до 2021 року;

"Нептун-МД" – подовжена версія, вперше нібито зафіксована у червні 2024 року;

"Довгий Нептун", представлений у серпні 2025 року;

новий "Пузатий Нептун".

Скільки їх насправді?

Водночас фахівці Defense Express зауважили, що частина цих тверджень є неточною. Зокрема, датування "Нептун-МД" (Р-360) 2024 роком. Зазначається, що ця модель перебувала на підприємстві ще у 2019 – 2020 роках і демонструвалась на виставках.

Крім того, неправильно вказано індекс "Пузатого Нептуна". Характеристики РК-360Л, або "Нептун-Д" були оголошені раніше. На оприлюднених відео з виставки видно ракету зі змінним діаметром фюзеляжу без конформних баків.

За даними Defense Express, у "Довгого Нептуна", скоріше за все, незмінними залишилися двигун і хвостовий відсік, а центральна частина фюзеляжу стала ширшою.

Тобто, за даними фахівців, наразі можна говорити про три версії "Нептуна":

Р-360 – дальність 280 кілометрів;

Р-360Л ("Довгий Нептун") – дальність близько 1000 кілометрів;

"Пузатий Нептун" з конформними баками – приблизна дальність 500 кілометрів.

У латинізованому позначенні це R-360, R-360M (Middle) та R-360L (Long).

Через різні ракурси зйомки точне зіставити версії наразі складно, додають аналітики.

