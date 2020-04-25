Несмотря на карантин в Харькове открылся ресторан: видео
В Харькове открылся ресторан и несмотря на жесткие карантинные ограничения принимает посетителей. Это подтверждают видеозаписи, которые один из посетителей опубликовал в сети.
В ресторане Osteria il Tartufo в Харькове вечером 24 апреля состоялся банкет. Видео с празднования в инстаграме обнародовал один из посетителей заведения.
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На нем посетители уточняют, что пока Европа закрыта, им приходится отдыхать в Харькове.
Как реагируют пользователи сети
- Они выражают свое возмущение. Пользователи отмечают, что другие заведения терпят большие потери, а ресторан принимает гостей. А этим нарушает карантинные ограничения.
- Кроме того, люди критикуют полицию за бездействие. Они призывают как можно быстрее отреагировать на ситуацию, наложив на ресторан штраф.
- Кое-кто предполагает, что работа этого заведения – не единичный случай нарушения карантина в Харькове.
Напомним, до 11 мая в Украине действует общенациональный карантин. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы.
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