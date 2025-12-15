Почему Одесская область третий день без света: в ДТЭК объяснили ситуацию

В ночь на 12 декабря Россия нанесла один из самых массированных ударов по Одесской области. Света там нет уже третьи сутки.

Россия повредила оба уровня доставки и распределения электроэнергии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Почему в Одесской области третий день нет света?

Были повреждены все высоковольтные подстанции Укрэнерго в области и распределительная подстанция ДТЭК.

Подстанции Укрэнерго передают большие объемы электроэнергии между регионами, а подстанция ДТЭК распределяет ее между районами области.

В этом случае повреждены оба уровня.

Только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 авиабомб и 46 ракет.

Враг повредил 20 распределительных подстанций Одесской области за год. Часть объектов уничтожена, применять графики невозможно.

Энергетики работают, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру, но объем работ значительный и требует времени, отмечают в ДТЭК.

В одном из городов Одесской области света может не быть неделю