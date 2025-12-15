Чому Одещина третій день без світла: у ДТЕК пояснили ситуацію

В ніч на 12 грудня Росія завдала одного з маймасованіших ударів по Одещині. Світла там немає вже третю добу.

Росія пошкодила обидва рівні доставки і розподілу електроенергії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Чому на Одещині третій день нема світла?

Були пошкоджені всі високовольтні підстанції Укренерго в області та розподільча підстанція ДТЕК.

Підстанції Укренерго передають великі обсяги електроенергії між регіонами, а підстанція ДТЕК розподіляє її між районами області.

У цьому випадку пошкоджені обидва рівні.

Лише за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 авіабомб та 46 ракет.

Ворог пошкодив 20 розподільчих підстанцій Одещини за рік. Частина об'єктів знищена, застосовувати графіки неможливо.

Енергетики працюють, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, але обсяг робіт значний і потребує часу, зазначають у ДТЕК.

В одному з міст на Одещині світла може не бути тиждень