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      Незаконная надстройка в центре Львова: суд вынес решение по штрафу

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      Здание "Гранд Отеля" в центре Львова
      Здание "Гранд Отеля" в центре Львова / Facebook

      Судьбу штрафа в размере 170 тысяч гривен за незаконную надстройку над "Гранд Отелем" в центре Львова решил Галицкий районный суд города.

      Суд решил отменить постановление, говорится в соответствующем решении от 22 ноября.

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      Ранее административная комиссия по нарушению законодательства об охране исторического наследия Львовского горсовета оштрафовала ООО "Гранд Отель" за незаконную стеклянную надстройку над зданием отеля на сумму в 170 тысяч гривен. Это максимально предусмотренный штраф за это нарушение.

      Во время заседания 26 июня админкомиссия ЛГС рассматривала два протокола.

      На ООО "Холдинг Гранд Отель" как на юридическое лицо был наложен штраф в размере 170 тысяч гривен, а владелец помещений, известный во Львове бизнесмен Григорий Козловский должен был уплатить 1700 гривен.

      Надбудова готель Львів
      Незаконная надстройка над "Гранд Отелем" в центре Львова

      В июле Козловский подал ходатайство об отмене постановления о штрафе.

      19 ноября судья Галицкого райсуда Ирина Волоско отказала бизнесмену, который является депутатом горсовета, в удовлетворении этого ходатайства.

      Однако уже 22 ноября эта же судья отменила постановление горсовета о взыскании штрафа и решила закрыть дело об административном правонарушении, информирует Zaxid.net.

      Теперь городской совет имеет 10 рабочих дней, чтобы подать апелляцию на это решение суда, а в админкомиссии сохраняется право наложить повторный штраф.

      Чем известне "Гранд Отель"?Расположен на проспекте Свободы в центре Львова и является одним из старейшим отелей города – был построен в 1893 году. После реконструкции, которая длилась почти 5 лет, отель снова был открыт для посетителей в марте 2018. А на помпезное торжественное открытие прибыла известная светская львица Пэрис Хилтон.

      По данным аналитической системы YouControl, ООО "Холдинг "Гранд Отель" принадлежит депутату Львовского горсовета от "Блока Петра Порошенко" Григорию Козловскому.

      Теги: Новости Украины скандальные застройки Новости Львова Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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