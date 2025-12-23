На Донетчине ликвидировали пропагандиста Николая Чигасова
- Николай Чигасов, бывший корреспондент Lenta.ru, погиб под Северском в Донецкой области.
- Оккупант добровольно присоединился к войску России и служил в подразделении "Сурикаты".
Под Северском в Донецкой области погиб бывший корреспондент российского пропагандистского издания Lenta.ru. Николай Чигасов якобы получил смертельное ранение в результате атаки дронов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ Lenta.ru.
Смотрите также Уничтоженные самолеты и более 1400 оккупантов: потери врага на 23 декабря
Что известно о ликвидированном Чигасове?
По данным росСМИ, экс-корреспондента издания Николая Чигасова ликвидировали еще в сентябре 2025 года возле села Верхнекаменское. Туда российского оккупанта отправили на боевое задание.
В редакции Чигасов работал в 2021 – 2022 годах. До этого он был журналистом "Московских новостей". В своих материалах писал о так называемых "военных и дипломатических конфликтах" и "деятельности международных блоков и организаций".
Отмечается, что после начала полномасштабной войны России против Украины Чигасов добровольно пошел воевать. По данным росСМИ, служить он начал в подразделении "Сурикаты", связанном с пропагандистом Игорем Мангушевым.
Также Чигасов якобы был привлечен к созданию систем противодействия БпЛА на временно оккупированной территории Луганщины.
Впоследствии Чигасов штурмовал возле Кременной, Спирного, а в течение последнего года воевал под Северском. Там оккупант командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты и имел звание лейтенанта.
Кого из россиян недавно ликвидировали?
Ранее сообщалось, что Силы обороны ликвидировали на войне российского боксера Владимира Степанца. Он был мастером спорта международного класса.
В Москве на парковке взорвалась машина с генералом Минобороны России Фанилом Сарваровым. В результате этого он погиб. В России подозревают причастность украинских спецслужб к подрыву.
СБУ атаковала беспилотниками российский танкер QENDIL в Средиземном море. На судне, подвергшееся критическим повреждениям, мог погибнуть генерал-майор ГРУ Андрей Аверьянов.