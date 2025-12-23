Под Северском в Донецкой области погиб бывший корреспондент российского пропагандистского издания Lenta.ru. Николай Чигасов якобы получил смертельное ранение в результате атаки дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ Lenta.ru.

Что известно о ликвидированном Чигасове?

По данным росСМИ, экс-корреспондента издания Николая Чигасова ликвидировали еще в сентябре 2025 года возле села Верхнекаменское. Туда российского оккупанта отправили на боевое задание.

В редакции Чигасов работал в 2021 – 2022 годах. До этого он был журналистом "Московских новостей". В своих материалах писал о так называемых "военных и дипломатических конфликтах" и "деятельности международных блоков и организаций".

Отмечается, что после начала полномасштабной войны России против Украины Чигасов добровольно пошел воевать. По данным росСМИ, служить он начал в подразделении "Сурикаты", связанном с пропагандистом Игорем Мангушевым.

Также Чигасов якобы был привлечен к созданию систем противодействия БпЛА на временно оккупированной территории Луганщины.

Впоследствии Чигасов штурмовал возле Кременной, Спирного, а в течение последнего года воевал под Северском. Там оккупант командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты и имел звание лейтенанта.

