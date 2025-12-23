На Донеччині ліквідували пропагандиста Миколу Чигасова
- Микола Чигасов, колишній кореспондент Lenta.ru, загинув під Сіверськом на Донеччині.
- Окупант добровільно приєднався до війська Росії та служив у підрозділі "Сурикати".
Під Сіверськом на Донеччині загинув колишній кореспондент російського пропагандистського видання Lenta.ru. Микола Чигасов нібито отримав смертельне поранення унаслідок атаки дронів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ Lenta.ru.
Що відомо про ліквідованого Чигасова?
За даними росЗМІ, екскореспондента видання Миколу Чигасова ліквідували ще у вересні 2025 року біля села Верхньокам'янське. Туди російського окупанта відправили на бойове завдання.
У редакції Чигасов працював у 2021 – 2022 роках. До цього він був журналістом "Московських новин". У своїх матеріалах писав про так звані "воєнні та дипломатичні конфлікти" і "діяльність міжнародних блоків та організацій".
Зазначається, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Чигасов добровільно пішов воювати. За даними росЗМІ, служити він розпочав у підрозділі "Сурикати", пов'язаному з пропагандистом Ігорем Мангушевим.
Також Чигасов нібито був залучений до створення систем протидії БпЛА на тимчасово окупованій території Луганщини.
Згодом Чигасов штурмував біля Кремінної, Спірного, а впродовж останнього року воював під Сіверськом. Там окупант командував взводом вогневої підтримки штурмової роти та мав звання лейтенанта.
Кого з росіян нещодавно ліквідували?
Раніше повідомлялось, що Сили оборони ліквідували на війні російського боксера Володимира Степанця. Він був майстром спорту міжнародного класу.
У Москві на парковці вибухнуло авто з генералом міноборони Росії Фанілом Сарваровим. Внаслідок цього він загинув. У Росії підозрюють причетність українських спецслужб до підриву.
СБУ атакувала безпілотниками російський танкер QENDIL у Середземному морі. На судні, що зазнало критичних пошкоджень, міг загинути генерал-майор ГРУ Андрій Авер'янов.