Що відомо про ліквідованого Чигасова?

За даними росЗМІ, екскореспондента видання Миколу Чигасова ліквідували ще у вересні 2025 року біля села Верхньокам'янське. Туди російського окупанта відправили на бойове завдання.

У редакції Чигасов працював у 2021 – 2022 роках. До цього він був журналістом "Московських новин". У своїх матеріалах писав про так звані "воєнні та дипломатичні конфлікти" і "діяльність міжнародних блоків та організацій".

Зазначається, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Чигасов добровільно пішов воювати. За даними росЗМІ, служити він розпочав у підрозділі "Сурикати", пов'язаному з пропагандистом Ігорем Мангушевим.

Також Чигасов нібито був залучений до створення систем протидії БпЛА на тимчасово окупованій території Луганщини.

Згодом Чигасов штурмував біля Кремінної, Спірного, а впродовж останнього року воював під Сіверськом. Там окупант командував взводом вогневої підтримки штурмової роти та мав звання лейтенанта.

