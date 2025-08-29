Никто не давит на Украину относительно каких-то территорий, – Ермак после встречи с Уиткоффом
- Андрей Ермак и Сергей Кислица встретились со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.
- Ермак заявил, что никто с американской стороны не давит на Украину в отношении территорий, и подтвердил готовность США к предоставлению прямых гарантий безопасности Украине.
29 августа Андрей Ермак и Сергей Кислица встретились со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке. Чиновники обсудили усилия по достижению мира в Украине.
На онлайн-брифинге для журналистов руководитель Офиса президента заявил, что доволен встречей с Виткоффом, передает 24 Канал.
Что сказал Ермак о переговорах с представителем Трампа?
Очень важно сразу прекратить все разговоры – никто с американской стороны не давит на Украину по каким-то территориям,
– подчеркнул Ермак.
По его словам, готовность США к прямым гарантиям безопасности Украине подтверждается членами администрации Трампа. Пока они нарабатываются с советниками по нацбезопасности в ежедневном режиме.
Напомним, что Ермак пригласил Виткоффа в Украину.
Ранее Владимир Зеленский объяснил цель встречи украинской делегации со Стивом Виткоффом. Во-первых, это ускорение поставок оружия, финансируемого партнерами Украины. Во-вторых, демонстрация нежелания России к дипломатическому урегулированию из-за ударов по украинским городам.
Какие разговоры шли о "территориальных уступках"?
- 6 августа Стив Виткофф посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Диктатор убедил спецпосланника Трампа в том, что он готов к значительным уступкам.
- 8 августа Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет включать в себя "обмен территориями".
- СМИ писали, что предложение Путина предполагает вывод ВСУ из Донбасса, замораживание боевых действий в Херсонской и Запорожской областях. Отдельные медиа писали о якобы готовности диктатора вывести войска из небольших участков, оккупированных ими в Сумской и Харьковской областях.
- После саммита на Аляске с Путиным 15 августа Трамп сообщил о его результатах союзникам из Европы и Зеленского. Президент Украины исключил возможность вывода ВСУ из Донбасса.