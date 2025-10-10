Мария Корина Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира 2025, сделала неожиданное заявление. Венесуэльский политик посвятила награду президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марии Корины Мачадо в соцсети Х.

Что написала Мачадо по Нобелевской премии мира, которую получила?

Мария Корина Мачадо написала, что присуждение ей Нобелевской премии мира 2025 является признанием борьбы всех венесуэльцев и толчком для завершения ее главной задачи: завоевания свободы страны.

Я посвящаю эту премию страждущему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!

– отметила лауреат награды.

Политик также подчеркнула, что сегодня венесуэльцы, как никогда ранее, рассчитывают на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на главных союзников в достижении свободы и демократии.

Как Трамп отреагировал на получение Мачадо Нобелевской премии мира?