Марія Коріна Мачадо, яка отримала Нобелівську премію миру 2025 зробила несподівану заяву. Венесуельська політикиня присвятила нагороду президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Марії Коріни Мачадо у соцмережі Х.

До теми Хто така Марія Мачадо, яка перемогла Трампа, і за що отримала Нобелівську премію миру

Що написала Мачадо щодо Нобелівської премії миру, яку отримала?

Марія Коріна Мачадо написала, що присудження їй Нобелівської премії миру 2025 є визнанням боротьби всіх венесуельців та поштовхом для завершення її головного завдання: завоювання свободи країни.

Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!

– зазначила лавреатка нагороди.

Політикиня також підкреслила, що сьогодні венесуельці, як ніколи раніше, розраховують на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на головних союзників у досягненні свободи та демократії.

Як Трамп відреагував на здобуття Мачадо Нобелівської премії миру?