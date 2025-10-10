Лавреатка Нобелівської премії миру присвятила свою нагороду Дональду Трампу
- Марія Коріна Мачадо присвятила Нобелівську премію миру 2025 року Дональду Трампу та народу Венесуели.
- Вона відзначила важливість підтримки США та інших демократичних країн у боротьбі за свободу та демократію у Венесуелі.
Марія Коріна Мачадо, яка отримала Нобелівську премію миру 2025 зробила несподівану заяву. Венесуельська політикиня присвятила нагороду президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Марії Коріни Мачадо у соцмережі Х.
Що написала Мачадо щодо Нобелівської премії миру, яку отримала?
Марія Коріна Мачадо написала, що присудження їй Нобелівської премії миру 2025 є визнанням боротьби всіх венесуельців та поштовхом для завершення її головного завдання: завоювання свободи країни.
Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!
– зазначила лавреатка нагороди.
Політикиня також підкреслила, що сьогодні венесуельці, як ніколи раніше, розраховують на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на головних союзників у досягненні свободи та демократії.
Як Трамп відреагував на здобуття Мачадо Нобелівської премії миру?
Норвезький Нобелівський комітет 10 жовтня оголосив лавреатку Нобелівської премії миру. Нею стала лідерка демократичного руху у Венесуелі – Марія Коріна Мачадо.
Нагороду Мачадо вручили за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії.
Після цього у Білому домі розкритикувати Нобелівський комітет, сказавши, що там нібито ставлять "політику вище за мир". Водночас у Трампа зазначили, що президент США "продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя".
Пізніше Дональд Трамп виклав відео у соцмережі Truth Social, на якому російський президент Володимир Путін розкритикував Нобелівський комітет за рішення не надавати премію президенту США. За ці слова глава Білого дому публічно подякував очільнику Кремля.