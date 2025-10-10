Про таке повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Як Трамп висловив вдячність Путіну?

У п'ятницю, 10 жовтня, президент США Дональд Трамп висловив подяку президенту Росії Володимиру Путіну після того, як Нобелівський комітет не присудив йому премію миру.

Ця заява стала відповіддю на коментар Путіна, який раніше того ж дня заявив, що престиж Нобелівської премії миру значно знизився.



Трамп висловив вдячність Путіну / Скриншот Clash Report

Напередодні під час пресконференції в Душанбе Путін зазначив, що авторитет Нобелівського комітету "втрачено" через неодноразові випадки присудження премії особам, які, на його думку, не зробили значного внеску в справу миру.

Нобелівський комітет втратив свою репутацію, адже нагороду часто отримували ті, хто не докладав реальних зусиль для встановлення миру,

– зухвало підкреслив глава Кремля.

Водночас Путін високо оцінив діяльність Трампа, заявивши, що той активно працює над вирішенням складних міжнародних криз. Він не вперше публічно підтримує миротворчі ініціативи американського лідера.

Розгортання реакцій на невдачу Трампа в здобутті омріяної Нобелівської премії миру відбувалося на тлі чергової російської масованої атаки на Україну. Росія цинічно нищить критичну інфраструктуру мирних міст поки Путін всіляко хвалить очільника Білого дому.

Так, Дональд Трамп, номінований на звання головного миротворця у світі, продовжує підтримувати "дружні" стосунки з російським диктатором.

Що цьому передувало?