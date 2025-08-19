Россия массированно атаковала Полтавщину: есть попадание, отключение света
- Россия массированно атаковала Полтавскую область ночью 19 августа. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.
- Без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.
В ночь на 19 августа российские захватчики массированно атаковали Полтавскую область. К сожалению, не обошлось без попаданий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.
Обратите внимание Украину атаковали крылатые ракеты и баллистика: в каких регионах до сих пор есть угроза
Какие последствия атаки на Полтавщину 19 августа?
Этой ночью россияне массированно атаковали Полтавскую область. В ОВА сообщили о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах.
Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов,
– написал Владимир Когут.
Также отметил, что подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий российской атаки. К счастью, обошлось без жертв.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.
Что известно о взрывах на Полтавщине 19.08.2025?
Около 01:30 19 августа в Лубнах прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о группах российских беспилотников курсом на Полтавщину.
Заметим, что уже около 05:00 украинские военные сообщили о скоростных целях в направлении области. Впоследствии написали, что крылатые ракеты держат курс на Кременчуг.