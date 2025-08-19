В ночь на 19 августа российские захватчики массированно атаковали Полтавскую область. К сожалению, не обошлось без попаданий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

Какие последствия атаки на Полтавщину 19 августа?

Этой ночью россияне массированно атаковали Полтавскую область. В ОВА сообщили о попадании и падении обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов,

– написал Владимир Когут.

Также отметил, что подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий российской атаки. К счастью, обошлось без жертв.

Что известно о взрывах на Полтавщине 19.08.2025?