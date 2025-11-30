Праздничная атмосфера в столице: на Софийской площади завершают украшение новогодней елки
- В Киеве на Софийской площади завершают украшение главной новогодней елки, использовав более 10 тысяч шариков в пастельных цветах.
- Местные жители имели возможность вместе с друзьями и семьями вешать новогодние шарики на елку, создавая праздничную атмосферу.
В Киеве на Софийской площади завершают украшение главной елки страны. Местные могли вешать на нее новогодние шарики.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24".
Читайте также Названы три главные цветовые палитры для новогодней елки 2026 года
Как выглядит новогодняя елка в Киеве?
В воскресенье, 30 ноября, жители столицы приходили на Софийскую площадь вместе с друзьями, семьями и детьми, чтобы вешать на елку новогодние шарики.
Для украшения использовали более 10 тысяч новогодних шариков. Елка будет в пастельно нежных цветах, чтобы гармонично смотреться на фоне Софии Киевской.
В Киеве завершают украшение новогодней елки / Фото РБК-Украина и Факты ICTV
На Софийской площади царит праздничная атмосфера: смотрите видео Новини.LIVE
Что известно о рождественской декорации этого года?
К слову, недавно на Софийской площади в Киеве начали монтировать главную новогоднюю елку. Подготовительные работы планировали начать с 8 ноября.
Город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты.
Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.