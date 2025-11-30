Праздничная атмосфера в столице: на Софийской площади завершают украшение новогодней елки

В Киеве на Софийской площади завершают украшение главной елки страны. Местные могли вешать на нее новогодние шарики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

Как выглядит новогодняя елка в Киеве?

В воскресенье, 30 ноября, жители столицы приходили на Софийскую площадь вместе с друзьями, семьями и детьми, чтобы вешать на елку новогодние шарики.

Для украшения использовали более 10 тысяч новогодних шариков. Елка будет в пастельно нежных цветах, чтобы гармонично смотреться на фоне Софии Киевской.

Что известно о рождественской декорации этого года?