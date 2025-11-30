Святкова атмосфера в столиці: на Софійській площі завершують прикрашання новорічної ялинки

У Києві на Софійській площі завершують прикрашання головної ялинки країни. Місцеві могли вішати на неї новорічні кульки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на "Київ24".

Читайте також Названо три головні кольорові палітри для новорічної ялинки 2026 року

Як виглядає новорічна ялинка у Києві?

У неділю, 30 листопада, жителі столиці приходили на Софійську площу разом з друзями, родинами та дітками, щоб вішати на ялинку новорічні кульки.

Для прикрашання використали понад 10 тисяч новорічних кульок. Ялинка буде у пастельно ніжних кольорах, щоб гармонійно виглядати на тлі Софії Київської.

У Києві завершують прикрашання новорічної ялинки / Фото РБК-Україна та Факти ICTV

На Софійській площі панує святкова атмосфера: дивіться відео Новини.LIVE

Що відомо про різдвяну декорацію цього року?