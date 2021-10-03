Смерть моряков, брифинг Зеленского, расследование "Офшор95": главные новости 3 октября

Владимир Зеленский дал брифинг в Трускавце. Украинские моряки по неизвестным причинам погибли в Бангладеш. В Киеве вышло расследование "Офшор 95" о якобы офшорах Владимира Зеленского. ЦИК Грузии объявила результаты выборов: партия Саакашвили уступила правящей политсиле. Такими были главные новости 3 октября.

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Владимир Зеленский дал брифинг в Трускавце

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский 3 октября провел брифинг в Трускавце, куда украинский лидер прибыл на съезд фракции "Слуга народа".

Во время разговора с журналистами президент обсудил вопросы, которые сейчас находятся на повестке дня в украинской политике. В частности, говорилось о возможном отзыве спикера Дмитрия Разумкова и деле Саакашвили. В частности Зеленский заявил, что:

отставка Разумкова с должности главы Верховной Рады – внутрифракционной вопрос. "СН", которая делегировала Разумкова на эту должность, имеет к нему "миллион вопросов" – большинство из них адресованы Разумкову не как главе Верховной Рады, а прежде всего как человеку, которого делегировала команда. Президент добавил, что отстраненность спикера от "Слуги народа" имеет конкретное объяснение, ведь спикер видит личную политическую жизнь;

Украина не останется в стороне от дела Михаила Саакашвили в Грузии, взамен будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином. Будет продолжаться активная работа. К ней присоединятся все необходимые институты;

готов встретиться с Владимиром Путиным – этот разговор нужен не только Украине, но и России. Ведь встреча тет-а-тет может принести "неожиданный результат". Зеленский готов встретиться и в нормандском формате;

несет наибольшую ответственность за встречи с олигархами. Она может ударить и по рейтингу президента, и по рейтингу "Слуги народа".

Кроме того, президент впервые прокомментировал ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина и отметил, что ждет заключений правоохранительных органов. Касательно обстрела авто помощника президента Шефира заверил – правоохранители уже вызвали "много людей с очень известным именами".

Относительно вагнеровцев, Зеленский сказал: "Гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо и допрашивать". Что касается второго срока, заявил – намерен выполнить все свои обещания до конца первой каденции.

Украинские моряки по неизвестным причинам погибли в Бангладеш

Фракция "Слуга народа" на выходных приехала на съезд в Трускавец. Там нардепы подытожили 2 года работы и переоценили дальнейшие задачи политсилы

Источник: FleetMon

В Бангладеш на борту сухогрузного судна AP ASTAREA погибли 2 украинских моряка – Геннадий Яценко и Константин Ермак.

У погибших не было симптомов коронавируса и не говорится о насильственных смертях.

Точную причину гибели украинских моряков озвучат после результатов вскрытий. Судно посетил помощник портового санитарного врача – доктор медицинских наук Нурул Абсер.

Известно, что 31-летний Ермак работал на корабле слесарем. Его тело нашли в собственной каюте. Когда Яценко увидел погибшего коллегу, – вдруг начал задыхаться. Моряка сняли с судна и на катере транспортировали в ближайшее медучреждение.

В то же время врачи констатировали смерть. По предварительным данным, Яценко мог уйти из жизни из-за сердечного приступа.

В Киеве вышло расследование "Офшор 95" о якобы офшорах Владимира Зеленского

Источник: slidstvo info

В Киеве издание "Следствие. Инфо" опубликовало расследование "Офшор 95", где рассказывают о якобы офшорах Владимира Зеленского.

Журналисты заявили: "Компании президента Зеленского через паутину оффшорных компаний могут быть связаны с грязными деньгами олигарха Игоря Коломойского".

В частности журналисты рассказали:

во время перехода студии "Квартал 95" на канал Игоря Коломойского Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний и пока она владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов. Офшорные компании Коломойского могли перечислить офшорным компаниям из окружения Зеленского более 40 миллионов долларов. Вопрос журналистов можно ли было в структуре собственности обойтись только украинскими компаниями, а значит платить налоги в украинский бюджет, один из вероятных причастных Борис Шефир переадресовал законотворцам "которые такую ситуацию создали";

о подтверждении причастности владельца "Эпицентра" Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму. В частности, что "Pandora Papers" обнаружили сеть оффшорных компаний, которая принадлежала народному депутату Александру Гереге, которые связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма";

о вероятной причастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря.

Кроме того, журналисты рассказали о вероятной покупке дочерью Бориса Ложкина элитной недвижимости в престижном районе Лондона. Якобы сразу после назначения самого Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко.

Вывод денег из "Приватбанка" и самолет Ахметова за 50 миллионов долларов

Журналисты также рассказали об участии в схеме вывода денег из "Приватбанка" крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.

Провайдеры услуг для оффшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто же стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка",

– утверждают журналисты.

Также они описали часть вероятных схем вывода денег. Добавили также, что "ни Игорь Коломойский, ни Геннадий Боголюбов не комментируют находки".

Более того, журналисты также рассказали о вероятных офшорах Рината Ахметова. В частности говорится о вероятной регистрации новых компаний, целью которых юристы указывают "владение самолетом".

"Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

ЦИК Грузии объявил результаты выборов: партия Саакашвили уступила правящей политсиле

Источник: "Рустави-2"

В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районного собрания (сакребуло).

В Грузии обработали протоколы с 3740 избирательных участков с 3743. По результатам официального подсчета, на выборах в органы местного самоуправления правящая "Грузинская мечта" одержала 46,65% голосов.

Оппозиционная партия Единое национальное движение", которую возглавляют соратники Михеила Саакашвили получила 30,7%. Она на втором месте.

Результаты других партий:

Партия Георгия Гахарии "За Грузию" – 7,79%.

"Лело для Грузии" – 2,71%,

Остальные партии меньше 2% голосов.

Кстати, между представителями власти и грузинскими оппозиционерами была заключена сделка, которую показали посредники из ЕС. Если "Грузинская мечта" наберет меньше 43%, то власти будут вынуждены провести досрочные парламентские выборы.

Накануне выборов в Грузию вернулся третий президент страны Михеил Саакашвили . Его задержали 1 октября. Против него в 2014 году в стране возбудили несколько уголовных дел: в 2018 году заочно приговорили к 3 годам заключения за превышение полномочий и на 6 лет заключения за причастность к избиению в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

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